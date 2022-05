Anabel Pantoja sigue regalándonos grandes momentos en esta nueva edición de Supervivientes. Además, de sus bailes, su percance con el bikini y algún que otro conflicto, la concursante ha vuelto a protagonizar uno de los momentos más cómicos de la noche. En la última gala de nominaciones de Supervivientes, Jorge Javier Vázquez ha querido informarle de algo a la sobrina de Isabel Pantoja: "Anabel, quiero contarte algo, pero no quiero que pierdas los papeles”. Una frase que cambiaba considerablemente el gesto de la sobrinísima.

“Se trata de una mujer. Una mujer de España. Una mujer que ha conseguido lo que tu temías. Ha conseguido su propósito”, ha continuado expresando el presentador ante la cara atónita de Anabel. Esta ha atado cabos como ha podido y le ha preguntado al presentador que sí tenía relación con su situación sentimental y Jorge asentía.

La reacción de Anabel

Anabel Pantoja, que seguía un poco en shock, ha manifestado: “Pues enhorabuena, que sean felices y que coman perdices”. Mientras, Marta Peñate que se encontraba con ella en la zona de las nominaciones, la ha interrumpido para poner sobre la mesa la relación que tiene con Yulen. A lo que Anabel con un tono bastante tajante ha respondido: “No estoy con nadie, Marta”.

Anabel un poco sobrepasada por la noticia que acababa de recibir ha dedicado unas palabras a Omar: “Pero bueno, se merece lo mejor. Me refiero a él. Pero una pena”. Tras esta declaración, la concursante se ha retirado los cascos y ha huido escopetada de la zona de las nominaciones. Sin embargo, con la ayuda de Marta, Jorge ha logrado detenerla para contarle la verdadera realidad.

La verdadera noticia de Jorge Javier

Jorge Javier Vázquez, dejando las bromas a un lado, ha explicado a Anabel cuál era la verdadera noticia. “Anabel, estamos hablando de una mujer que a ti te afecta en el aspecto sentimental. Se han confirmado tus presagios. Tengo que decirte […] que tu tía Isabel Pantoja ha triunfado en Buenos Aires” ha espetado el presentador.

La sobrina de la artista se ha roto a llorar e incluso, ha abrazado fuertemente a su compañera Marta, que no podía evitarse reírse tras lo que acababa de escuchar. Segundos más tarde, Anabel Pantoja se ha venido arriba y ha celebrado el éxito de su tía. Eso sí, mandando un claro mensaje a Jorge: “Muchas gracias, pero no me pegues más sustos de mierda”.

VIVA LA PANTOJA. Pantoja es lo que hay. La diva. Cántale algo



Anabel Pantoja acabando con Marta Peñate #SVNominaciones2 pic.twitter.com/OZp3rhZqeH — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) May 27, 2022

Pese a este agridulce momento, Anabel Pantoja ahora tiene que hacer frente a su primera nominación en Supervivientes, en la que se acaba de estrenar y donde tendrá que seguir conquistando a la audiencia.