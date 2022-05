Tania Medina, evacuada de la playa y en espera de una decisión sobre su permanencia en el concurso

Tania Medina, la concursante de Supervivientes 2022: Conexión Honduras está pasando un problema de salud que le podría llevar de vuelta a España.

El programa de ayer, conducido por Ion Aramendi, comenzó dando la mala noticia sobre el estado de salud de Tania. La concursante empezó a sentirse mal: dolor de cabeza, naúseas, dolor de abdomen y fiebre. Sus compañeros parecían muy preocupados y alertaron de la fiebre que tenía. Apenas sin poder hablar, tumbada en la arena y arropada con una manta describió sus síntomas al personal médico que se desplazó a su playa.

La dirección del reality tomó la decisión de que fuera evacuada y ayer por la noche, el programa que se emite en Telecinco, hizo unza conexión con Medina.

Pudimos ver a la joven con mala cara, débil y triste y aseguró “De mente estoy fuerte, pero de cuerpo no tanto. Siento un poco de frustración".

De momento, y hasta que el cuadro que presenta no mejore, la organización del programa no trasladará de nuevo a la playa a la concursante que, lloraba mientras escuchaba estas palabras. Su deseo es recuperarse para volver junto a sus compañeros, pero como bien ha dicho Aramendi “tiene que reposar, los médicos decidirán si continuas o no, siempre pensando en tu bienestar y tienes que aceptarlo. Tras observar el equipo médico tu evolución y viendo que aún hay riesgo de deshidratación al no tolerar ningún tipo de alimento solido ni líquido, se ha decidido que debes seguir apartada de la aventura hasta consolidar el resultado del tratamiento”.

Mañana sabremos si la novia de Alejandro Nieto que está en playa Fatal supera este bache y puede reincorporarse junto a sus compañeros. Todo dependerá de cómo evolucione.

Tania Medina / Telecinco

Lo que está claro es que ahora mismo la concursante no puede enfrentarse a los retos que se viven en el programa más extremo de la televisión. Lara Álvarez ha querido aprovechar la conexión para tranquilizar a la familia de Medina.