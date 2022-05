¿Quién dijo que Supervivientes era fácil? Edición tras edición se demuestra que esta experiencia extrema no es para todo el mundo. Muchos lo intentan y algunos se quedan por el camino y es lo que le ha ocurrido a Juan Muñoz. Tras ver que la audiencia decidía expulsar a Desy Rodríguez, él, que guardaba la esperanza de marcharse por decisión del público, se ha venido abajo y ha decidido abandonar.

El humorista llevaba dos semanas viviendo la experiencia como parásito y había manifestado sus ganas de irse. Apelaba a la audiencia para convertirse en el nuevo expulsado, pero no ha conseguido su propósito.

Por eso, cuando oía el nombre de Desy, ha entrado en estado de pánico y nerviosismo que le ha llevado a tomar una decisión drástica. “No, por Dios, otra semana más, no, yo no puedo más”, decía derrotado Juan cuando oía el nombre de su compañera como el de la expulsada.

Protocolo de abandono

“Lo siento mucho, yo no puedo más, ¿por qué me ha hecho esto la audiencia? Yo no puedo estar aquí más tiempo, de verdad”, repetía con desesperación. Y llegaban las palabras clave: “Voy a tener que abandonar. Yo no aguanto otra semana más aquí, me muero de pena”.

“Yo no aguanto más, estoy al borde del colapso, creo que he defendido muy bien como superviviente el tiempo que yo he podido, pero he visto que no estoy hecho para esta aventura, me está dando un ataque de ansiedad”, exponía el concursante. Ion Aramendi le preguntaba si quería seguir o no en el concurso y su respuesta ha sido tajante.

“No quiero seguir en el concurso, de verdad, no me apetece ya, estoy mal y no puedo pasar otra semana aquí en el parásito, no puedo, me voy a desesperar, no estoy bien, lo siento de corazón, pero no estoy bien. No quiero seguir en el concurso. Entré y pensé que podía, pero no puedo, no me siento con fuerza y psicológicamente esto me está afectando”, respondía.

Ofrecía la posibilidad de hacer un cambio con Desy que sí quería quedarse, pero él tenía claro que no podía continuar. Aunque Ion Aramendi le recordaba que abandonar tiene sus consecuencias, Juan no cambiaba de opinión.

“Es que no puedo, entendedlo, es que estoy al límite de mis posibilidades”, seguía expresando el concursante con desesperación. Y le han hecho subirse a una barca. La audiencia ha reaccionado en redes y no les parece justo el trato que ha recibido, muy distinto al que en su día recibió Kiko Matamoros cuando también amenazó con irse.

Encuesta vinculante

Los dos se han subido a la barca, pero la organización ha tenido que tomar medidas sobre la marcha. Ha puesto en marcha una encuesta vinculante para que la audiencia decida si Desy se queda como parásito tras el abandono de Juan.

El próximo martes Carlos Sobera dará a conocer el resultado en Tierra de nadie y, con él, el destino de la concursante. De momento, Desy ha vuelto a Playa Paraíso mientras espera la decisión.

Además, el presentador comunicará cuál será la sanción que reciba el humorista por su abandono. La cosa promete.