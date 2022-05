La 4ª expulsión definitiva de ‘Supervivientes 2022’ revoluciona todo: un abandono, una repesca y muchos lloros

Según se acercaba el domingo, la audiencia de Supervivientes 2022 sabían que estaban ante una de las expulsiones definitivas más importantes de toda la edición. Tanto Juan Muñoz como Desirée Rodríguez eran los propuestos para volverse a España, aunque nadie quería que ninguno de los dos se fuese de la playa.

Juan se ha ganado la simpatía del público gracias a su sosegado carácter y su valiente espíritu de supervivencia, mientras que la personalidad y el arrojo de Desy hacía lo mismo desde los primeros días de preconvivencia. Sin embargo, al estar los dos como parásitos, solo podía quedar uno… ¿O no?

Ion Aramendi se ocupaba de comunicarles la decisión de los telespectadores, y ni si quiera hacía esperar a los participantes. Y contra todo pronóstico, decía el nombre de la nueva expulsada con la absoluta sorpresa de todo el mundo:

Desy es la cuarta expulsada de Supervivientes 2022, algo que muy poca gente se esperaba. Aunque ambos concursantes eran de lo más queridos, Juan ya comunicó en su salvación frente a Ainhoa Cantalapiedra que no aguantaba más en la isla y que esperaba que la audiencia le tuviese en cuenta para abandonar gracias a sus votos en apenas unos días. Pero se equivocaba.

Eso sí, no lo dejaba pasar. Eclipsando por completo la despedida de Desy, Juan entraba en brote dejando claro ante la cámara durante unos instantes que quería abandonar. Según contó, había dado todo lo que podía como superviviente y no estaba físicamente preparado para dar más, llegando a aclarar que ya podía llegar a afectar a su salud y que para él lo primero era eso.

Sin embargo, la organización del programa y el contrato que firmó para acceder a la aventura no dejan abandonar sin pagar una cuantiosa multa por retirarse voluntariamente del formato. Algo que el cómico no parecía tener en cuenta, hasta que tanto el presentador como sus compañeros le dejaban claro que tendría que hacer frente a ello si seguía hasta el final con su abandono.

¿Qué pasará?

Aramendi fue muy claro con el exintegrante de Cruz y Raya, y ante su decisión de abandonar, le pidió que cogiese su bolsa con objetos personales y se subiese a la misma barca que Desy. Aunque tendría que tener en cuenta que habría unas consecuencias que no detalló, el cómico se marchó junto con Desy de Playa Paraíso.

Con un misterio sobre qué pasaría, los llantos de compañeras como Anabel Pantoja fueron otro de los protagonistas de la noche. Y no solo se quedó ahí: las redes se indignaron en masa después de ver cómo se marchaba una concursante que quería estar en el reality y no un participante que había pedido expresamente irse de vuelta a España por no poder más. Como medida extraordinaria, el presentador explicó la situación: gracias a los votos del público, se decidirá si Desy es repescada en la plaza que ha dejado Juan.