En Playa Royale se ha producido un cisma este fin de semana. Parece que el tema de las nominaciones en Supervivientes ha creado una brecha entre los concursantes que se han dividido en dos grupos bien diferenciados.

Todo empezó cuando tocó nominar. Julen Pereira y Anuar Beno no querían que saliera su amiga Tania Medina nominada. El deportista de élite, líder de su grupo, le comentó a Mariana Rodríguez que, si Tania salía nominada, él iba a nominarla a ella directamente.

Ella lo entendió como una amenaza y así se lo hizo ver a sus compañeros. Y Kiko Matamoros y Nacho Palau montaron en cólera y tomaron partido. Eso provocó una clara división en dos grupos muy diferenciados que no han dejado de hacerse reproches en todo el fin de semana.

La gran bronca

Anuar y Nacho han protagonizado uno de los enfrentamientos más enconados de la edición. Como si de un patio de colegio se tratara, ambos se han intercambiado una serie de insultos y reproches que no les han dejado en muy buen lugar.

Aunque ha habido un comentario sobre el culo de Tania que ha hecho el ex de Miguel Bosé, que parece que no ha sido muy bien recibido por la audiencia que no entiende que para criticar a un compañero se tenga que recurrir al aspecto físico.

El beso envenenado

Y aunque la bronca entre Anuar y Nacho se ha terminado con un beso entre ambos, es de esos que envenenan. Parece que la cosa no tiene una solución fácil.

De momento Anuar se ha podido ir a Playa Paraíso donde disfrutará unos días con Anabel Pantoja. Habrá que ver cómo sobrevive Julen Pereira en la isla sin Anuar y sin Tania (que ha tenido que ser retirada temporalmente del concurso por su estado de salud). Se ha quedado solo frente a sus tres contrincantes.