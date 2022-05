Ion Aramendi se ha puesto, un domingo más, al frente de Conexión Honduras y ha parado el corazón de muchos cuando ha anunciado que tenía una noticia de última hora. Con todos los acontecimientos que están ocurriendo en Supervivientes se podía tratar de cualquier cosa.

“Una cosa Lara, decía antes que tenía que hablar contigo seriamente. Me comunican que hay una ultimísima hora, una noticia en Cayo Cochinos que afecta directamente al programa de hoy. No sé si te han comunicado algo”, le decía muy serie el presentador a Lara Álvarez, “es una noticia de la que me acabo de enterar ahora mismo”.

“No me asustes eh?”, decía ella. Pero entonces Ion ha cambiado el tono de su voz para anunciar que era su cumpleaños y le ha felicitado con mucho cariño. “Gracias por tu profesionalidad, por tu entrega, por tu cariño y por lo fácil que nos lo pones a todos, especialmente a mí que soy el nuevo. Da gusto trabajar y compartir esto con personas como tú. Felicidades querida, que te lo mereces todo”, le decía.

Y con ese subidón de las felicitaciones, Lara ha querido comunicar a los concursantes de Playa Fatal que tenía una sorpresa para ellos. “Me hace muy feliz celebrar este cumpleaños a vuestro lado, ya van ocho que celebro en Supervivientes, pero como me hace muy feliz y quiero que viváis un poquito esa felicidad os va a llegar un trocito de tarta”, les anunciaba. Y claro, si hablamos de comida, no podía haber mejor manera para los concursantes de celebrar un cumpleaños tan especial.

Un cumple muy musical

También ha querido celebrar su cumple en redes sociales y lo ha hecho de la mejor manera posible, cantando y bailando. “Cómo no compartir la felicidad que hoy me inunda y que, en gran parte, se debe a vosotros. GRACIAS, por vuestro cariño y apoyo siempre. Este es un trocito de mi sueño cumplido que @rikirivera_ y su equipazo han hecho realidad. GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS. 36, no podéis empezar mejor 🙏🏽🌌❤️”, escribía junto al vídeo.

Y claro, como era de esperar, las felicitaciones no se han hecho esperar. “Felicidades cariño!!!!❤️”, le deseaba Tamara Gorro. “Ole”, le dedicaba el ex supervivientes, Carlos Alba.