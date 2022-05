Kiss se retira definitivamente "por el respeto y admiración por los fans"

Últimamente estamos asistiendo a algunas de las últimas giras (en teoría) de muchos artistas. Bunbury, Joan Manuel Serrat, Phil Collins o Sinead O'Connor han anunciado que se retirarán de los escenarios por diversas razones, y a ellos se suma una banda que, después de su tour, no vovlerá, ni en directo ni con nuevas canciones. Kiss se encuentran embarcados en su gira de despedida End of the Road World Tour, con la cual se despedirán de los escenarios y se retirarán como banda.

En una reciente entrevista, el bajista y cofundador del grupo, Gene Simmons, ha explicado por qué la banda ha decidido que era hora de retirarse. "La razón para dejar de girar es por el orgullo y el respeto por uno mismo y el amor y la admiración por los fans", dijo a Full Metal Jackie. "Lo último que quieres ser es un boxeador campeón del mundo y permanecer en el ring demasiado tiempo. Es solo cuestión de tiempo hasta que tus piernas no puedan sostenerte y vayas a perder", dice aplicando un símil deportivo.

Continuó hablando de la decisión que han tomado: "También hemos visto boxeadores que se han quedado en el ring demasiado tiempo y bandas que siguen de gira demasiado tiempo. Y olvidan las letras y puedes ver las profundas arrugas en sus rostros. Es solo la naturaleza de la vida como la conocemos en la tierra".

La banda anunció en 2018 que se embarcarían en una gira de despedida mundial, antes de colgar sus icónicos disfraces y dejar su maquillaje facial. Kiss tiene programados una serie de conciertos en Europa y Australia este verano y luego regresarán a América para algunos festivales más.

Gene Simmons también ha usado esta entrevista para adelantar cómo será el último concierto de la banda, que será la despedida definitiva. "Renunciaremos mientras estemos en la cima, haremos lo mejor que podamos, y será triste, pero también será feliz. En el último show que hagamos como banda, estaré llorando como un niño de 12 años cuyo pie estás pisando".

No es la primera vez que Kiss amaga con el adiós definitivo. En el año 2000 ya hubo un anuncio similar y dos años más tarde volvieron a programarse nuevos conciertos de la banda que, incluso, ha ido reincorporando a sus fundadores. Cabe recordar que el nombre de esta gira, End of the Road: World Tour, ya había sido registrado por la banda, aunque no se había confirmado que el final estaba cerca, pues Paul Stanley, el vocalista principal, mencionó que solo estaban guardando el nombre para cuando llegue el momento.

Kiss - I Was Made For Lovin' You

Una banda tan legendaria como Kiss siempre será recordada por sus canciones y su estilo de vida, que ha llamado la atención de sus millones de fans. Han vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, con su particular maquillaje y vestuario, y sobre todo con esos conciertos llenos de fuego y pirotecnia con los que han agotado las entradas de sus directos en todo el mundo.