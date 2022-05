Enrique Iglesias: Las consecuencias de su “gran estupidez” con el dron de Tijuana

“Lo que hice fue una gran estupidez", reconocía Enrique Iglesias. Aunque era parte del espectáculo y ya lo había hecho en otras ocasiones, esa noche “algo funcionó mal” cuando las hélices del dron le produjeron un profundo corte en un dedo. A pesar de la hemorragia, el artista siguió cantando… incluso dibujó un corazón en su camiseta con su propia sangre. Las imágenes de lo ocurrido aquel 30 de Mayo de 2015 en Tijuana, dieron la vuelta al mundo. No fue un mero percance sin trascendencia: “fue irresponsable y he pagado las consecuencias”, confesaba el intérprete de Bailando. Posteriormente, esa prenda se convirtió en su “camiseta de la suerte” y la venta de réplicas ayudó a muchos niños.

El show debe de continuar

Después de lanzar su décimo disco de estudio - Sex and Love - Enrique Iglesias se había embarcado en una larga gira con paradas en Estados Unidos, América Latina, Asia África y Europa. El tour había empezado en Febrero de 2014, y catorce meses después aterrizó en México. El 30 de Mayo de 2015, actuaba ante 12.000 personas en la Plaza Monumental de Playas, en Tijuana. En un momento del concierto, como ya había hecho en otras ocasiones, agarró el dron que sobrevolaba el escenario con la intención de mostrar al público lo que veía él. Pero, al intentar manipularlo, las hélices le produjeron un aparatoso y profundo corte en dos dedos de la mano derecha.

Rápidamente, le atendieron tras el escenario y le vendaron la mano para detener la hemorragia. Le recomendaron que suspendiera el show, pero él no lo hizo y continuó cantando media hora más. A pesar de la gravedad del corte, tuvo “humor” para dibujar un corazón con su propia sangre en su habitual camiseta blanca. En cuanto terminó el concierto, fue trasladado a Los Ángeles donde fue sometido a una cirugía reconstructiva. Su representante, Joe Bonilla, indicó en su Twitter: “¡Una muestra más de su profesionalismo! El show debe de continuar”.

“He pagado las consecuencias”

Las imágenes dieron la vuelta al mundo y, lo que parecía un pequeño percance sin trascendencia alguna, fue en realidad un accidente serio que ocasionó en el artista secuelas dolorosas que tardó tiempo en superar. Ya el 2 de Junio, dos días después, Enrique publicó un comunicado en su web oficial diciendo que la cirugía reconstructiva a la que se había sometido en Los Ángeles “se había prolongado más de lo esperado ya que los daños han sido un poco peor de lo valorado inicialmente. He sufrido una fractura que necesitaba ser corregida, además de la cirugía reconstructiva”.

Él mismo contó, tiempo después, todo lo que sufrió tras ese gesto que calificó de irresponsable: “Lo que hice en aquel momento fue irresponsable y he pagado las consecuencias”.

“No siento la punta del dedo, pero todavía tengo dedo”

Aunque cinco meses después, Iglesias aseguraba en la cadena América TV: "Estoy bien, ya me he recuperado al 100%. Fue solo un susto, gracias a Dios. Podía haber perdido parte del dedo, pero tuve un buen doctor que me ayudó muchísimo y ha salido todo bien. Ya estoy recuperado casi totalmente”, a continuación añadía: “No siento la punta del dedo, pero todavía tengo dedo".

“Ir al baño y no poder limpiarte”

Poco a poco, Enrique fue relatando el calvario de su día a día tras ese accidente que calificó de “bastante estúpido”. Además de convertirse en un “problema horrible” la rotura del hueso del dedo medio y la pérdida de sensibilidad, explicó en Radiomix: “Se van a reír, pero fueron cosas tan estúpidas como ir al baño y no poder limpiarte. Sé que a lo mejor no debería hablar de esto, pero no era capaz de limpiarme el trasero o de comer. Tenía que comer con la mano izquierda y tampoco podía cortar la comida porque después de que me operaran no podía ni levantar la mano del dolor por un mes”.

Iglesias, que aseguraba que en el momento del accidente no sintió dolor, tras la operación, la cosa cambió: "Ya sabes como son los accidentes, suceden y no piensas en ello. Después de la cirugía... ¡me quería cortar la mano!".

“Vi parte del dedo entre la gente"

Un año y medio después, Enrique seguía “sin sentir nada desde la uña hasta abajo”. En una entrevista para Univisión de Julio de 2016 recordaba minuciosamente lo ocurrido aquella noche en Tijuana: "Para ser honesto, con toda la adrenalina no sentí mucho. Estaba realmente sorprendido por la cantidad de sangre que estaba perdiendo". Por eso, lo que realmente le preocupaba al artista era el público más cercano: "Me sentí un poco avergonzado y apenado frente a los fans, especialmente con los que estaban ahí cerca, en la fila de enfrente". Y agregó: "Cada vez que movía mi mano, podías ver sangre por todas partes. De verdad, lo que hice fue una gran estupidez".

"Fue culpa mía, toqué la cámara, bajaron las hélices y me cortó el dedo", rememoraba Iglesias en El Hormiguero en Septiembre de 2021. En esta ocasión, el artista fue más explícito y amplió detalles: "Sabía que era grave porque vi parte del dedo entre la gente".

Camisetas solidarias

La camiseta con el corazón pintado con sangre causó tal delirio entre sus fans, que muchos querían comprar la macabra prenda. Entonces, a Enrique se le ocurrió la idea: fabricar réplicas y el dinero recaudado entregarlo a la organización Save the Children. Una excelente forma de convertir el terrible accidente en algo beneficioso para los que más lo necesitan. “Estoy extremadamente emocionado de sumarme a Save the Children para ayudar a los niños que más lo necesitan. Entrego mi corazón a los niños de todo el mundo que han pasado por crisis humanitarias y han tenido que reconstruir sus vidas desde cero", decía el cantante en un comunicado.

Y un detalle más. La prenda original se convirtió en su "camiseta de la suerte", y cuando iba a volar a La Habana para rodar el vídeo de Súbeme la radio, la metió en la maleta y decidió usarla en el clip del tema que grabó con Descemer Bueno y los puertorriqueños Zion y Lennox.