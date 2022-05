Zahara desvela los detalles de su nuevo disco: “PUTA ahora es REPUTA”

Hace algo más de un año que Zahara llenó la escena musical de polémica con el lanzamiento de PUTA, su último disco. Nuevas canciones en las que hablaba sin filtros de las experiencias más oscuras de su vida. Un trabajo arriesgado que fue muy bien acogido, aunque tuvo que enfrentarse a la censura por su cartelería.

Aquel disco recogía una historia personal que terminó por ser universal. Fueron muchos los que se identificaron con sus vivencias y consiguieron hacer del disco todo un éxito.

Tanta ha sido la repercusión de este disco que tiene una segunda parte, REPUTA. Se trata de una nueva vida para unas canciones que ahora ofrecen una nueva versión, en algunos casos en solitario y, en otras, con la compañía de otros artistas y bandas a las que admira.

Cargado de colaboraciones

Alizzz, Carolina Durante, Cora Novoa, Delaporte, La Oreja de Van Gogh, María José Llergo, Perarnau IV, PRETTY PRETTY 2000, Producciones Extintor (Marcel Bagés i David Soler), Rodrigo Cuevas con la Asociación Musical Ubetense y Shego dan forma a estas colaboraciones tan distintas que demuestran que la fusión de géneros siempre es una posibilidad.

Esa idea de romper barreras deja como resultado un disco en el que podemos encontrar tanto rock como techno o incluso reguetón.

REPUTA estará en la calle el próximo 23 de septiembre e incluirá, además de estas nuevas versiones, La hostia de dios, la canción que Zahara publicó el pasado 29 de abril para festejar el primer aniversario de PUTA.

Aunque habrá que esperar todo el verano para conocer el disco completo, a partir del próximo 10 de junio se habilitará la preventa en los canales habituales.

Y en cuanto a la portada, que ya desvelado, sigue la línea del original, con ese toque religioso que tanto provoca a muchos y, en esta ocasión, con su hijo incluido.

“La PUTA ahora es REPUTA”, escribía en sus redes, “REPUTA es un disco con colaboraciones flipantes de unos artistas que me han roto el corazón. Han conseguido que en este disco no solo haya versiones y remezclas, sino también canciones que, aun llamándose igual que en PUTA, son completamente nuevas, tanto en música como en letra. Hay mucha electróncia, pero también pop, rock, una banda municipal y hasta reggaeton. Y no os lo vais a creer, sentido del humor”.

Está claro que la cantante sabe cómo generar expectativa. Las redes ya están que arden.