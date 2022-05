Anabel Pantoja se queda sin defensa en el plató de ‘Supervivientes’: Susana Molina e Isa Pantoja se explican

Este domingo no pasaba desapercibido que Anabel Pantoja se quedaba sin defensa en Conexión Honduras. La concursante de Supervivientes dejó a Belén Esteban en ese puesto, pero no sabía que un accidente truncaría su labor.

El caso es que, como el resto de sus compañeros dejó una lista de posibles sustitutos a los que ir llamando para ejercer ese derecho de defensa. Una de esas personas que dejó en esa lista era su prima, Isa Pantoja. Pero no acudió el pasado domingo.

Ella misma lo ha explicado en redes sociales. “Me da mucha pena no estar en el plató, ya que sé que es importante porque Anabel está nominada. Justo ahora que me necesita, me es imposible”, empezaba diciendo.

Las razones de Isa

Podría ser expulsada y ahora, más que en ningún momento, necesita a alguien que la respalde en Madrid, pero parece que no es tan fácil. “Hay más defensores, pero coincide que tampoco pueden. Voy a los exámenes sin puntos de prácticas porque eran el jueves por la tarde y no daba tiempo a coger el tren. Como mi universidad es presencial, tienes que asistir para entregar las prácticas en esa clase, lo que me hace ir al 100% con la nota del examen. Con esto quiero decir que con ir a los programas he priorizado la tele a mis estudios porque Anabel confió en mí su defensa. Es más, decidí dejar asignaturas pendientes para septiembre porque os juro que me era imposible. Ella sabía que no podía ir y le dije que los jueves tampoco. Como Belén no podía ir, fui yo", aclaraba sobre lo que ha tenido que sacrificar por defender a su prima.

"Vuelvo a repetir que me da pena y rabia no poder estar allí, pero probablemente tampoco podré estar en estas dos semanas porque también tengo obligaciones. Estar en un programa hasta las dos de la madrugada y estudiar o estar a primera hora en un examen a tiempo y bien, no es compatible. Esta semana tampoco voy a mi programa por la misma razón, pero ellos vienen al Puerto de Santa María para grabar un reportaje que se va a emitir en los próximos días. En fin, de verdad que si yo pudiera abarcar todo esto estaría en el programa como he hecho hasta ahora cuando me han llamado", anunciaba sobre su futura ausencia.

Explicaciones que no han convencido a todo el mundo, de hecho, Kiko Hernández aseguró que no era una cuestión de estudios sino de caché para ir a plató. Los defensores no cobran, simplemente se cubren sus gastos de desplazamiento, alojamiento y dietas, pero su presencia es altruista y eso, según el colaborador de Sálvame, no le convence a la prima de Anabel.

Las explicaciones de Susana

Muchos seguidores de la concursante también han echado en falta a una de sus mejores amigas, Susana Molina, que está acostumbrada a las cámaras después de pasar por Gran Hermano y La isla de las tentaciones.

“A Anabel no va a sorprenderle que no esté en el plató de Supervivientes porque ya lo habíamos hablado. Ella dejó una lista de gente y van llamando a esas personas en función de que puedan o no. Mi nombre no está en esta lista por muchas razones, primero porque ella sabe que a mí no me gusta, ni me siento cómoda y tiene un montón de gente que lo va a hacer mucho mejor que yo", explicaba también en redes.

"Ella no contaba con lo de Belén y sí que me han llamado, pero ella sabe que no me sentiría bien y que no estoy preparada. Si fuese una cosa de fuerza mayor, pues haría el esfuerzo... pero creo que no es necesario", añadía.

Así que, por unos y por otros, el caso es que Anabel se ha quedado sin defensa. Veremos si eso influye en la votación de la audiencia.