Pink Floyd se estrenan en TikTok y permiten usar toda su música

El futuro ya está aquí, y muchas bandas y artistas clásicos están aprendiendo a sumarse a las nuevas tendencias para llegar a un mayor número de fans y extender su influencia. Hace unos meses, ABBA abrió su propio perfil en la red social TikTok, la que más crecimiento tiene ahora entre un público más joven. Y ahora, una nueva banda se suma a esta tendencia. Pink Floyd, una de las más importantes de la historia del rock, ya está en TikTok.

Con tan solo dos vídeos publicados y unas cuantas horas de haberse creado, el TikTok de los creadores de éxitos como Money y Another Break In The Wall ya cuenta con más de 5.000 seguidores. Su presencia en la red social china permitirá que los fans puedan subir vídeos utilizando canciones del amplio catálogo de 15 álbumes de la banda.

Los dos vídeos que el perfil ha subido a la red social son de 40 y 30 seguros respectivamente, utilizando sus canciones Breathe y Another Brick In The Wall, auténticos clásicos de la música. Esta nueva faceta del grupo conformado por Roger Waters, David Gilmour, Syd Barret, Richard Wright y Nick Mason ha sido muy bien recibida por todos sus seguidores que por supuesto, ya han dejado miles de comentarios en el contenido subido al perfil oficial.

No son los únicos que han vendido sus catálogos a TikTok por enormes cifras de dinero. Otros artistas como Neil Diamond, Bob Dylan, Tina Turner, Stevie Nicks y Paul McCartney también se han sumado a la red social para que los usuarios puedan utilizar su música para los challenges y cualquier contenido que quieran hacer.

Su incursión en TikTok coincide con la fecha en la que la banda comenzó a grabar The Dark Side Of The Moon, uno de sus discos más emblemáticos. Fue el 30 de mayo de 1972, hace ya 50 años. Este álbum de Pink Floyd fue un éxito masivo, y logró estar en el top de la lista Billboard 200 durante una semana, y permaneció en las listas 937 semanas, más de 19 años. Se convirtió en el álbum que más tiempo ha permanecido en listas de la historia musical.

En las últimas semanas, además, se ha extendido el rumor de que Pink Floyd podría estar en negociaciones para vender su catálogo musical. Los músicos de la banda, David Gilmour, Roger Waters y Nick Mason estarían en contacto con potenciales compradores. La transacción puede llegar a los 500 millones de dólares.