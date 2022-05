Violeta Mangriñán desvela los kilos que ha ganado en su embarazo ahora que está a dos meses de dar a luz

Desde que Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio anunciaron que están esperando a su segundo bebé hemos vivido el embarazo con ellos a través de todo lo que van compartiendo en redes sociales. La pareja ya ha entrado en la semana 31 y está ultimando los preparativos para dar la bienvenida a su pequeña Gala.

Eso sí, no sin algún inconveniente como que todavía no tiene listo el carrito del bebé. “Pensaba que me habían mandado la base del carro de otro color, pero no, es una funda y no hay Dios que se aclare a cambiarla, así que no podré enseñaros hoy porque hasta que no esté en blanco y negro. No os lo quiero enseñar. Todo gris no me gusta nada”, aseguraba en las últimas horas.

Quedan apenas dos meses para dar la bienvenida a la pequeña y quizás, sean los más pesados para una futura mamá que está deseando tener a su bebé en brazos y librarse de las incomodidades que supone un embarazo.

Aunque ella parece que lo lleva bien y que no le resta fuerzas para cuidarse como debe. No ha dejado de hacer ejercicio y de ahí que la hayamos visto con la ropa de gimnasio manos a la obra.

También cuida su alimentación y aunque reconoce que su único antojo es el de comer chuches que no solían estar dentro de su radar, lo cierto es que no puede decir que se le ha ido de las manos el asunto del peso.

En la báscula

En una ronda de preguntas y respuestas en su Instagram ha contestado a una pregunta que le suelen hacer a menudo sobre el peso que ha ganado con el embarazo.

"Hoy me he pasado y de momento 7 kilitos llenitos de amor”, señalaba sobre ese aumento de peso. Y aunque en estas últimas semanas es cuando más se suele engordar, lo cierto es que, de momento, puede asegurar que está muy controlada.

Se está cuidando y no solo con ejercicio y buena alimentación. La hemos visto en las últimas horas dándose un masaje drenante. “Haciendo feliz a mis tobillos, brazos y cara”, compartía en sus historias.

También le han preguntado por una futura boda. “Dentro de un tiempo larguito no me importaría, aunque creo que no necesito firmar un papel con Fabio para demostraros nada. Si lo dices por celebración, sí que me gustaría, pero dentro de un tiempo. Aunque confieso que el momento organización de boda me da mucha ansiedad solo de pensarlo”, aseguraba.

Así que, de momento, están concentrados en la llegada de su bebé. Vivirán los primeros meses en su piso alquilado en Madrid hasta que puedan trasladarse a la casa que se están construyendo en Valencia donde criarán a su niña.