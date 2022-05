Leticia Sabater lanza 'La puta ama', el videoclip con el que aspira a ser el "temazo del verano"

Si ayer os contábamos que con el posado de Ana Obregón podíamos dar por empezada la temporada de verano. Hoy os traemos una primicia: El video de Leticia Sabater. Y aseguramos que el verano ya está aquí.

La presentadora y cantante Leticia Sabater ha lanzado el tema La puta ama que aspira a convertirse en el temazo del verano. Como de costumbre el videoclip que acompaña el tema nos deja con la boca abierta.

Leticia nos deja ver su cuerpo cincelado a base de bisturí gracias a toda la colección de bikinis que muestra en el video. Sabater nos deja de sorprendernos con su coreografía basada en el baile del robot.

La letra del nuevo tema intenta ser más profundo que otros de sus éxitos como La Salchipapa (Salchipapa, lo bailan en la playa. Salchipapa, lo bailan en las discos”) o del tema navideño El polvorrón (Navidad, polvo y ron,polvorron, polvorron. Papá Noel tú y yo, polvorron, polvorron. Vámonos de botellón). El estribillo del tema deja claro lo que piensa y como quiere que la vean: "No soy una puta cielo, yo soy la puta ama".

rigoberta bandini o leticia sabater? da qué pensar — Gaspar · Monsieur Blaya DJ · la shani stan account (@BlayaGaspar) May 30, 2022

Leticia Sabater saca una nueva canción. Sin oírla, ya intuyo de que va a hablar: fiesta, porros, y que todos quieren follar con ella. — Mike el Myers (@MikeElMyers) May 31, 2022

otro día más despertando como Leticia Sabater pic.twitter.com/3NOsFzRWBM — moon (@moonlxghttt_) May 31, 2022

Ojo ojo que “La puta ama” no está tan mal como las anteriores canciones de Leticia Sabater.

Le falla que se repite mucho el estribillo (si hubiera añadido una estrofa al final estaría bastante bien). pic.twitter.com/BMLZtPPwdL — Euroveneno 🥭 (@euroveneno) May 31, 2022

Leticia Sabater es lo más grande de la vida, sangrando los oídos tengo y el corazón en un puño!!!! pic.twitter.com/YTGj27GZZs — bésame tonto. (@SueBerlin3) May 31, 2022

La gente preocupada oyendo a César Carballo, a Fernando Simón, preguntándose, tras el COVID-19 y la viruela del mono, cómo será el fin? Un meteorito, un volcán, revienta el sol, un cataclismo mundial, la guerra⁉️

No lo han visto venir: Leticia Sabater ha sacado una canción 🤯 pic.twitter.com/dFjSlDqrXj — Carmelo Comestodo Fashamierda🔻🟥🟨🟪 (@CComesto) May 30, 2022

En La puta ama vemos un canto a la diversidad sea de raza o género, a la aceptación de las personas tal y como son. Según asegura la cantante, de pequeña sufrió acoso en el colegio y manda el siguiente mensaje en sus redes sociales a los que la critican: Para los descorazonados q me llaman oportunista por mi new temazo y q me sumo al carro, aclaro; cuento lo que me ha pasado de peque como muchos que han sufrido bullying discriminación y violencia👹 Y es que no lo entienda como dice la canción!! Aparta!!👹🥳.

El público, con mucha ironía, ya la ha comparado con Rigoberta Bandini y pide que vaya a Eurovisión en la próxima edición. Las redes sociales son un hervidero de comentarios sobre el lanzamiento de Sabater. Algunos han criticado que el estribillo se repite muchas veces mientras que otros han asegurado que "no está tan mal". Otros dicen que es una estrella porque da igual el estilo de música que interprete, ya puede ser rock, folk o melódico "siempre lo destroza".

Este verano podremos ver si se cumplen los deseos de la cantante de 55 años y su tema se convierte en uno de los más bailados en las discotecas y fiestas.