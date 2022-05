DePol: “No pretendo que esto sea solo una canción, me gustaría tener una carrera a largo plazo”

Poco a poco, pasito a pasito, DePol se está haciendo un hueco en la música. Como tantos otros artistas, este joven de 20 años, sueña con poder vivir de lo que más le gusta: cantar. Ahora, por fin, ha dado un gran paso: lanzar su primer sencillo de forma profesional. Hablamos de Quién Diría, una canción pop que se está ganando los corazoncitos de miles de oyentes.

DePol compagina su trabajo como artista con la carrera de Publicidad, tal y como nos contó en su "40 cosas sobre él". Con los pier en la tierra, el artista tiene como prioridad los estudios y la música. Para hablarnos de todo lo que tiene preparado de cara a los siguientes meses, de sus colaboraciones soñadas y de cómo está viviendo la acogida de Quién diría, DePol se ha acercado a los estudios de LOS40.

Con una sonrisa en la cara y ganas de hablar, el joven nos ha revelado algunas de las cosas que están por venir: "Tengo muchas canciones guardadas en el cajón, llevo trabajando mucho tiempo detrás del telón. Quién diría es un pequeño tráiler de lo que vendrá, que es pop español de toda la vida".

Además, Pol nos ha contado cómo están siendo estos comienzos en una industria tan competitiva y complicada como la música: "Soy consciente de que es un mundo difícil de empezar, hay mucha competencia. No pretendo que esto sea solo un Quién Diría o una buena canción, me gustaría focalizarlo en una carrera a largo plazo, con un álbum"

Sobre su paso por Got Talent España

Pol estuvo en la edición de Got Talent España de 2020, el artista se ganó la simpatía de parte del público. Aunque le encantó la experiencia, el joven asegura que no se ve en ningún otro talent a corto plazo:

"Yo creo que el paso por este talent show fue muy bueno por la experiencia. Me sirvió para ver otra realidad. Nunca había estado en un programa así y me sirvió de experiencia. No me veo ahora mismo en ningún talent porque los que hay ahora mismo se centran mucho en hacer versiones y no en componer"

Sobre Pol G

Antes de ser conocido como DePol, el artista empezó a subir música bajo el nombre de Pol G. De este modo, hemos querido saber por qué decidió cambiar el nombre:

"Quería empezar un nuevo proyecto a nivel más profesional. Llevaba tres años sin colgar nada y estaba un poco muerto. Empecé a trabajar un poco más en secreto. Con Quién Diría era la primera canción que sacaba a nivel profesional

Sobre el Benidorm Fest

Con la vuelta del Benidorm Fest, el público ha conocido a muchos artistas emergentes. De este modo, hemos querido saber su DePol se vería de alguna forma en el concurso:

"Yo creo que sería una buena idea ayudar a escribir una canción a alguien. Yo no sé si me vería, pero estaría abierto a ayudar a escribir a quien quisiera"

¡Puedes disfrutar de la entrevista completa dando a play en el vídeo de arriba!