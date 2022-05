DePol, como tantos artistas jóvenes, tiene un sueño: vivir de la música. El joven lleva años componiendo sus propias canciones y versionando las de otros. Ahora, por fin, ha dado el gran paso: sacar su propia música de forma profesional.

El joven de 20 años, que compagina su carrera musical con los estudios de Publicidad, está viendo como su sueño se está cumpliendo. Y todo gracias a su primer single, Quién Diría, una canción pop que no podrás quitarte de la cabeza.

Pero esto es solo el principio. Y es que Pol tiene mucho que mostrar al mundo. De hecho, su participación en Got Talent España le abrió algunas puertas que no dudó en atravesar. Para que lo conozcas mejor, nos sentamos con el artista para que nos cuente cuarenta cosas sobre él que no seguro que no sabíamos.

Desde qué es lo que hace nada más levantarse hasta cuál es su mejor recuerdo encima de un escenario, pasando por el crush que tiene. ¿Te lo puedes imaginar?

40 cosas sobre depol, por depol De mi familia soy el más: el más divertido Una cualidad que resaltan mucho de mí: Pesado con la guitarra La cualidad que yo mismo veo en mí: Cantante Un secreto: Me gusta mucho el reguetón. Cuál es la última canción que has escuchado: Ultrasolo Comida favorita: Me gusta mucho la pasta Lo que más pereza te da: Levantarme cada día, temprano Una causa social por la que luchar: Las desigualdades, en general Mi prioridad en la vida: Los estudios y la música. Qué estudias: Publicidad Algo que nunca haría: Música rap Lo que más escuchaba de pequeño: Bruce Springteen El primer disco que te compraste: El de The Milk Kitches, que tiene la canción esa de Store Dance El primer concierto al que acudiste: De Luminiers La primera canción que aprendiste a tocar: Stitches de Shawn Mendes Algo que te relaje: Tocar la guitarra o tumbarme en el jardín. Lo reconozco, lo robé: Los cubiertos del otro día Una palabra para describir cómo te sientes al cantar: Muy conmigo mismo En el instituto era el más: Un poco pelota. El disco que más veces has escuchado: últimamente el de Dani Fernández. La canción que no puedes dejar de escuchar en este momento: Ultrasolo Me gustaría ver en directo a: C. Tangana Le pediría una foto a: Aitana Mi último descubrimiento en la música: Paula Coocs, la canción de niña siete Me encantaría colaborar con: Paula Coocs La cantante o el cantante más sexi: Aitana. Un viaje para recordar: Grecia con mi familia La última serie a la que me he enganchado: Soy muy de recordadr cosas y estoy viendo Los Serrano Un libro que recomendarías: No leo mucho, pero me flipa el tema de historia, de España Lo primero que haces al levantarte: mirar el móvil Un recuerdo encima del escenario: Cuando estuve en Got Talent, la verdad. La persona más importante que te sigue en Instagram: David DeMaría Un crush: Aitana también Una prenda de ropa que no falte en tu armario: Camisetas básicas de todo tipo Una canción que ahora mismo no dejes de cantar: Quién lo diría Un adjetivo que te describa: Un poco tímido y reservado ¿Cuándo fue la última vez que tuviste algo que celebrar? La semana pasada, porque había subido en la lista de LOS40. El último capricho que te diste: Algo de ropa. Un consejo que le darías al Pol adolescente: Que se suelte un poco, que no tenga miedo, que no sea tan reservado. El sitio dónde te ves profesionalmente dentro de diez años: Me gustaría seguir cantando, haciendo conciertos y haciendo álbumes. Lo que fuera, pero con la música seguro.

Sin duda, DePol va a dar mucho que hablar en los próximos meses. Y es que el joven tiene mucha música preparada que irá desvelando en los próximos meses.