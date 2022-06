Una conversación entre Kiko Matamoros y Nacho Palau en ‘Supervivientes’ desvela nuevas cosas sobre Miguel Bosé

Si Nacho Palau está en Supervivientes es porque se convirtió en ex de Miguel Bosé y salió a la luz después de muchos años a la sombra. Y aunque no tiene al cantante todo el día en la boca, sí que, de vez en cuando, lo nombra en alguna conversación que gira en torno a él.

Una de estas últimas noches, mientras hablaba con Kiko Matamoros mientras andaban recostados en su improvisada cabaña, ha salido en la conversación. "Nadie ha tenido huevos a decirle nunca nada, jamás. Vete a la mierda, que te den por el culo, tú por qué me hablas así…nadie. Si nunca te dice nadie nada te crees que tienes siempre la razón absoluta en todo”, explicaba Nacho sobre su ex.

Había una sola excepción que se atrevía a decirle las cosas claras. “La única que al final le decía las cosas era la madre. Le decía: ‘Espero vivir suficiente para ver como sus hijos le tocan las pelotas como nos las tocaba a su padre y a mí’", le contaba a su compañero.

Cambio de carácter

Kiko, que sabe hacer preguntas para sacar información, le ha preguntado a su compañero cuándo creía que el carácter del cantante había comenzado a cambiar.

“Yo creo que con los niños. Él estaba muy ilusionado con los nanos, muchísimo. Quería todo lo contrario a los momentos malos que vivió él en su infancia. Lo teníamos todo más o menos hablado, quién se iba a dedicar a qué y tal”, confesaba Nacho. Pero esa ilusión le cambió.

“Luego nacieron los nanos y se volvió muy posesivo, lo quería controlar todo mucho. Iba super orgulloso con los nanos”, reconocía. “Yo les he visto y era una imagen muy tierna”, aseguraba Matamoros.

“Sí, sí, pero demasiado. Una obsesión de que si se constipan, que si te lo has llevado y se ha constipado, que si yo me he ido y se ha caído y se ha rajado, todo”, relataba sobre ese comportamiento con los pequeños.

Culpable de la exclusiva

El colaborador ha confesado que él fue el responsable de que sus hijos salieran a la luz. "Yo di la exclusiva de vuestros hijos. No lo sabía ni Dios a nivel público. Fue un exclusivón. Que el chivato lo tenía al lado…", admitía.

“Sí, sí, y lo sigue teniendo al lado. Pues le encantaría escucharlo porque no será porque no se lo he dicho yo y se lo ha dicho más gente, sobre todo su madre, pero bueno, él es el más inteligente del mundo, portera y figura hasta la sepultura, o portero”, terminaba diciendo entre risas.

Seguro que no será la última vez que descubramos nuevas cosas sobre Bosé que anda por Madrid estos días firmando ejemplares de su biografía en la Feria del Libro de Madrid.