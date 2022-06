¡Feliz cumpleaños, Tom Holland! 4 datos del bailarín que debutó en los Goya y acabó salvando el multiverso

Tom Holland sigue siendo uno de los perfiles más solicitados de Hollywood, sobre todo después de capitanear algunas de las películas más taquilleras de los últimos años. Él es el nuevo Spider-Man -si es que se le puede atribuir esa etiqueta después de más de un lustro vistiendo esas mallas-, además de abrir la veda a una nueva franquicia como es Uncharted. Y este 1 de junio, es su cumpleaños.

Hace 26 vueltas al sol que el británico vino al mundo en Londres, y se puede decir que los ha aprovechado al máximo pasito a pasito. Como si de una araña se tratase -sentimos la referencia-, Holland ha ido tejiendo una carrera que ahora es de las más interesantes de todo el panorama internacional.

Desde LOS40 queremos felicitarle rescatando 5 datos que quizá no conocías en profundidad sobre él, porque, más allá de ser uno de los actores más populares de la actualidad, Thomas Stanley Holland tiene mucho que contar sobre su vida y carrera. ¡Felicidades, Tom!

1. Un chico de Goya

Que su debut cinematográfico fue gracias a J.A. Bayona y Lo Imposible no es ningún secreto, pero que estuvo codeándose con las caras más famosas del cine español en los Premios Goya 2013 ya es algo que no está tan presente entre sus seguidores. No tuvo problema en hablar distendidamente con la prensa -algo que no ha cambiado, afortunadamente-, quien en algunos titulares le etiquetaba como "el niño de Lo Imposible".

Tom Holland entre el público de los Goya 2013. / YouTube

Hugo Silva e Irene Escolar anunciaron el galardón, aunque Joaquín Núñez fue el vencedor gracias a su papel en Grupo 7. Él aplaudía felizmente desde su sitio, pues consideró que estar en la gala ya era todo un premio para él. Ay, si le dijeran a ese Tom de 17 años lo que estaba por llegar...

2. Una amistad jurásica

Al igual que la suya, la carrera de Bayona solo fue hacia arriba. El éxito internacional de Lo Imposible hizo que Universal se fijase en él para dirigir Jurassic World: El Reino Caído, la secuela del soft reboot protagonizado por Chris Pratt y Bryce Dallas Howard. Y el bueno de Thomas acabó metido de lleno en esa narrativa.

Un titular desveló que Holland sabía de que iba a ir la película antes de estrenarse, algo que sorprendió a Pratt. Bayona no dudó en meterse en el debate tuitero y llamar "comadreja" a Tom por desvelarlo, algo que él justificó con que se dejó llevar por la emoción, algo que le solía pasar cuando desvelaba spoilers de sus películas en Marvel -y por ello estos estudios ya no le contaban ningún argumento-.

I just got so excited. This is exactly why marvel won’t tell me the plots anymore. https://t.co/A9zszTFNDz — Tom Holland (@TomHolland1996) June 15, 2018

El director español decidió dejarlo pasar en clave de humor y tranquilizarle diciendo que él no contaría nada de la secuela de su Spider-Man, un gran spoiler por aquel entonces teniendo en cuenta que su personaje desaparecía en Vengadores: Infinity War. Un simple pique en Twitter, pero que demostró la gran amistad que une a ambos.

3. Su despido por parte de Marvel

Que no cunda el pánico: tanto Marvel Studios como Sony seguramente estén encantados con el británico como el trepamuros, aunque él no lo veía así. Al menos al principio del todo, cuando se puso por primera vez las mallas e irrumpió en la exitosa Capitán América: Civil War.

Y es que hasta Tom Holland sufre del síndrome del impostor, ya que en una entrevista para el medio estadounidense Variety el actor desveló que temía que le despidieran de Marvel después de su primera vez como Spider-Man.

"Desde que grabé Civil War a empezar Spider-Man: Homecoming, estaba convencido de que me iban a despedir. No sé por qué. Civil War no había salido aún, y yo no había escuchado nada de nadie. No puedo explicarlo, era horrible, pero no me despidieron, obviamente. Ha sido una locura", contó Holland sobre su experiencia.

4. Su amor por los fans

A cualquier escéptico que pueda creer que Holland solo es amable de cara a las cámaras, tenemos que decirle que se equivoca. Pese a ser uno de los nombres más cotizados del momento, parece que no ha perdido la humildad que tenía cuando aún era bailarín en la obra de Billy Elliot. Y hay muchas pruebas de ello.

Una de los últimos años se vio en Alicante, donde se encontraba grabando Uncharted. Aunque la pandemia aún estaban en su peor momento -grabaron en el último tercio de 2020-, el rodaje no paró, y los fans de Jávea no quisieron perderse el poder conocer a Holland en persona. Pero muy a su pesar, no pudieron acercarse a hacerse una foto con él, ya que tenían que seguir a rajatabla el protocolo COVID para evitar contagios y brotes.

¿La solución? Holland cogió su móvil y se hizo fotos en grupo con todos ellos, para luego subirlas a su perfil. "Gracias a todos los encantadores fans que han venido hoy al set. Siento que no pudiésemos hacer fotos con vuestros móviles, pero aquí están algunas de las mías", publicó, junto a cuatro instantáneas con todos ellos.