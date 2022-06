Mercadona retira uno de sus productos por la presencia de un alérgeno no incluido en su etiqueta

Mercadona ha conseguido reunir cada vez a más clientes fieles que visitan sus supermercados cada semana e, incluso, a diario. De hecho, la llegada de productos nuevos o la retirada de algunos de ellos siempre se convierten en noticia.

Pues bien. Ahora el nombre de los supermercados de Juan Roig han vuelto a convertirse en protagonista debido a una advertencia sobre la presencia de alérgenos en un producto que no estaba indicada en su etiquetado.

Se trata de las semillas de Chía Hacendado, en las que se ha encontrado la presencia de alérgeno soja. Ha sido su proveedor, Pedon S.P.A., el que lo ha comunicado a Mercadona y este se ha encargado de difundirlo a través de sus portales. No obstante, si no eres alérgico a la soja, esto no supone ningún riesgo para tu salud.

De este modo, Mercadona ha retirado de sus estanterías dicho producto hasta que haya una resolución definitiva. Tendremos que esperar para saber cuándo vuelve a sus supermercados.

Semillas de Chía Hacendado / Mercadona

"De acuerdo con la política de Mercadona, si el cliente tiene el mencionado producto y quiere devolverlo, se le reintegrará el importe en la tienda más cercana", comunica en su página web. La empresa ha querido aprovechar para disculparse con sus clientes. Un gesto al que se ha sumado también el proveedor Pedon S.P.A.

Otra de las razones por las que Mercadona se ha convertido en noticia en las últimas semanas es por la retirada de los bricks de salmorejo suave. Un producto que, sin duda, contaba con un público muy amplio. De hecho, los comentarios sobre esta retirada no han tardado en aparecer en las redes sociales, que llegan cargados con indignación por parte de estos clientes. Pero parece que de momento este producto no va a regresar a las estanterías de los supermercados de Juan Roig. Y a ti, ¿te gustaría que volviese alguno en especial?