Olaia Maneiro, integrante de Tanxugueiras, se borra sus redes sociales por el odio recibido

El hate en redes sociales es el pan de cada día de las personas públicas. Detrás de los perfiles anónimos, se esconde la gente que considera lícito mandar mensajes de odio constantes hacia alguien a la que consideran que no ha hecho o dicho algo de su agrado. No tienen en cuenta las repercusiones que pueden tener, sobre todo, hacia la salud mental de los receptores de dichos textos.

Hace unas semanas, el grupo gallego Tanxugueiras comenzó a recibir odio en redes sociales por, según algunos usuarios, no felicitar a Chanel por el tercer puesto en Eurovisión y hacer algunos comentarios en entrevistas que no les resultaron de su agrado. Incluso Olaia Maneiro fue hackeada y utilizaron su perfil para lanzar mensajes en contra de nuestra representante eurovisiva. Afortunadamente, recuperó su cuenta y aclaró cualquier malentendido.

Sin embargo, el hate hacia Tanxugueiras no ha cesado y Olaia Maneiro ha decidido borrarse todas sus redes sociales para evitar sufrir más daño psicológico. Su novio, Jaspar, lo confirmó tras publicar en Instagram una felicitación por el cumpleaños de la gallega. “Cansada de tanto "hate", hace unas semanas borró sus redes. Usemos las RRSS por cariño y no por crítica y odio”, explicó. “Hagámoslos espacios de encuentro y aprendizaje mutuo, construyamos una red de apoyo, no de caza y pesca”, continuó en el post.

El borrado de redes sociales de Olaia Maneiro no es nada nuevo entre los artistas. Durante el Benidorm Fest, una oleada de comentarios dañinos hacia Chanel, tras su victoria, hicieron que la cantante también se cerrara su cuenta de Twitter. “Es verdad que estoy recibiendo muchísimas críticas y desde aquí quiero hacer un llamamiento a las redes sociales. Tened cuidado con lo que decís porque está en juego la salud personal. Detrás de las pantallas hay seres humanos con sentimientos", dijo en una entrevista tras ganar la preselección eurovisiva.

Aunque luego volvió a Twitter, cuando el hate estaba mucho más rebajado, hay que tener en cuenta el daño que le ha podido causar las opiniones malintencionadas y dañiñas de los usuarios, al igual que a Olaia Maneiro. ¡Esperamos que la integrante de Tanxugueiras esté lo mejor posible!