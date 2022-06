Dani Rovira recomienda libro: “Es el charco que sueñas cuando mamá te acaba de comprar botas de agua nuevas”

Dani Rovira es un amante de la lectura, lo ha demostrado en más de una ocasión a través de las recomendaciones que suele hacer a través de sus redes sociales. Ahora que estamos en plena Feria del Libro de Madrid no ha querido pasar la oportunidad de compartir una de las lecturas que ha disfrutado últimamente.

Eso sí, aunque él ya tiene el libro en sus manos, el resto tendrán que esperar hasta el 9 de junio cuando se publique Enhorabuena por tu fracaso de Arturo González Campos. “He tenido la gran suerte de ser de los primeros en leerlo”, reconocía.

El autor es locutor, cómico, presentador, guionista y un enamorado de hacer cosas con intolerancia a madurar. Ha hecho El club de la comedia, Splunge, La noche de Fuentes o La Parroquia, entre otros. Desde hace seis años charla, junto con Javier Cansado, Rodrigo Cortés y Juan Gómez-Jurado, en los podcast Todopoderosos y Aquí hay Dragones y con Dani Rovira en Mi Año Favorito.

Unas memorias distintas

“Amo las cosas y, por tanto, amo a las personas que hacen cosas. Gente que dedica su vida a hacer libros, pelis, canciones, cómics… Cosas. Gracias a ellas soy un poco menos imbécil, lo cual, en mi caso, tampoco es mucho decir”, reconocía González Campos.

En este libro recoge listas de canciones, de películas, de libros, pequeñas historias personales que se hacen universales y anécdotas amargamente tristes que te matan de risa. Todo eso y mucho más dan forma a esta especie de memorias. “Este libro no te va a llevar a Ítaca ni a Mordor. Mira fijamente el trayecto de la Roomba de tu casa, eso va a ser este libro. Este libro son mis cajitas”, añade el autor.

Ya ha conquistado a su amigo Dani Rovira. “No sé si el hecho de que sea mi amigo me ha restado objetividad a la hora de disfrutarlo. Pero lo he disfrutado, y mucho. Este libro es el charco que sueñas cuando mamá te acaba de comprar botas de agua nuevas. Y me he empapado hasta los huesos. Este señor ama las cosas y ama a la gente que hace cosas. Y se abre en canal contándonos todo el cine, los cómics, los libros y la música que le han salvado la vida, en primera instancia y le han hecho ser, de rebote, la persona maravillosa que es ahora”, comentaba el actor.



“Gracias por la desbordante generosidad con la que has escrito este libro, por el humor que lo salpica, por la apertura de par en par de la ventana de tus vivencias, las dulces y las agrias, por el reconocimiento de cada uno de tus fracasos y por convertir la tristeza y el dolor en un trampolín para convertirte tú, en una de esas personas maravillosas que hacen cosas. Una de mis personas preferidas. Enhorabuena por este formidable fracaso”, terminaba expresando Rovira. “Jo. 🥲😍”, respondía su amigo.

Y ya hay muchos que se han animado y están esperando el lanzamiento después de tan bonitas palabras.