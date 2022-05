La metedura de pata de un comensal en ‘First Dates’: “Pero... ¿Eres tú mi cita?”

First Dates ha vuelto otro día más con un nuevo programada conducido por Carlos Sobera, donde los invitados han hecho gala de su ilusión y sus ganas de conocer a alguien. Sin embargo, no todos siempre buscan lo mismo y es ahí donde siempre acaban surgiendo los conflictso porque cada uno tiene definidas sus propias prioridades y algunos no están dispuestos a salir de ahí.

Una de las parejas que más ha prometido durante toda la noche ha sido la que han formado Elisabeth (30 años) y Manuel (35 años), que nada más empezar el programa han protagonizado un momento cuanto menos peculiar. Ambos han acudido al restaurante más conocido de la televisión con las ideas claras y las ganas de conocer a alguien "fiel", "leal" y con valores.

Elisabeth antes de conocer a su cita le ha comentado a Carlos Sobera qué deseaba encontrar en este encuentro. “Busco lo que no hay”, ha comenzado explicando. Además, ha detallado que su cita tiene que ser “fiel” y “humilde”. Aun así, ella ha querido también ser honesta con ella misma autodefiniéndose de la siguiente manera: “Moderna por fuera, pero clásica por dentro”.

Unas palabras y una mentalidad que podría gustar o no a Manuel. Este, por su parte, ha tenido un pequeño traspiésy un tanto sorprendido le ha preguntrado a Elisabeth que sí era de verdad su cita. Esta, que no ha dado crédito a la pregunta, se lo ha confirmado sin que apenas le salieran las palabras. Luego, a los redactores del programa, Manuel les ha explicado que era lo que se escondía detrás de esas palabras y no era nada más y nada menos que las ansiadas expectativas: “Esperaba otro físico”.

#FirstDates24M



-Perdona, chata ¿tú eres mi cita?

-No, soy de la limpieza y estoy esperando a que se vayan todos para recoger. pic.twitter.com/ZMzV8tB6M0 — CZECH (@Reverde96) May 24, 2022

En cambio, Manuel ha cambiado rápidamente de opinión al hablar con ella y ha decidido darla una oportunidad. El resto de la velada ha transcurrido con normalidad hasta que Manuel, nuevamente, sin saberlo ha vuelto ha acaparar todos los focos por confesarle a Elisabeth que ha sido gogó y striper durante al menos ocho años. Algo que parece que no la ha gustado.

Que Manuel ha estado trabajando de Go Go y de Streaper!!!!!



Después le dio por comer bocadillos de chorizo con Nocilla y polvorones de postre.#FirstDates24M — Antes Muerta Que Sin Silla (@MuertaSencilla) May 24, 2022

El sexo punto de discordia

Pero lo mejor de la noche ha llegado cuando ha tocado hablar sobre sexo. Elisabeth le ha confesado ser un tanto “asexual” y ha afirmado que para ella tener uno o dos encuentros sexuales por semana era más que suficiente. Lo que ha supuesto un gran fiasco para Manuel, porque ha expresado abiertamente que le gusta mucho practicar sexo.

Pese a este punto de discordia, Manuel, que ha estado muy receptivo, ha tratado mirar otras cosas en Elisabeth y lo ha conseguido. Ha conseguido darle más prioridad a su personalidad y a sus valores que a su falta de pasión por el sexo.

Elisabeth y Manuel se han coordinado muy bien durante la cita, aunque han tenido puntos discordantes. Sin embargo, eso no ha impedido que ambos decidan ir un paso más allá y seguir conociéndose fuera del restaurante. ¿Habrán saltado las chispas del amor?