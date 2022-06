La técnica oculta en el sexo oral de un comensal de ‘First dates’ que enciende a su cita

El programa de citas conducido por Carlos Sobera siempre viene cargado de anécdotas y en esta ocasión no iba a ser para menos. Esta vez, dos chicos jóvenes han explicado cuáles han sido sus mayores talentos sexuales y no basta con eso, ambos han presumido de su mayor don. ¿Conseguirán conquistar coincidir en gustos e impresionar a su cita? ¡Te lo contamos!

Hasta aquí llegué. Too much lo de los talentos sexuales con 20 años #FirstDates31M pic.twitter.com/OZ5XWhtAKP — @BerAnS (@Persefonenoega) May 31, 2022

Por un lado, Carlos ha sido uno de los invitados en acudir al dating show para conocer a alguien. El joven se ha autodefinido como un experto en prepararse chuletas para los exámenes y se encuentra preparándose las oposiciones para bombero. Por otro lado, Senia ha acudido también al programa con el mismo objetivo, aunque ella ha añadido un pequeño matiz: “Quiero volver a confiar en las personas”. En el terreno sentimental no le ha ido demasiado bien, pero al conocer a Carlos ha creído que su situación podía cambiar.

Durante la velada, Senia le explicado a Carlos que ha tenido tres relaciones y de la última no ha salido muy bien parada porque era algo muy “tóxico”. Un hecho que Carlos ha sabido torear muy bien porque está convencidísimo de que, cuando las personas se muestran tal como son resulta más fácil abrise y confiar. Sin embargo, no ha querido admitirlo, pero a los micrófonos del programa les ha confesado que es muy “ligón” y que en realidad no ha entendido como Senia no liga si es muy guapa.

La temperatura del restaurante no ha tardado en subir y es que cuando ha llegado el juego del Rasca del amor todo han sido chispazos y mucha intensidad. Senia un tanto nerviosa le ha preguntado a su cita por su mayor talento sexual y Carlos, nada comedido por la situación, ha desvelado cuál ha sido su método infalible para triunfar hasta el momento practicando sexo oral.“Hay una técnica que muy poca gente hace y se me da bien”, le ha confesado. Según Carlos, el truco reside en que “cuando estás ahí succionando a la vez hay que darle con la lengua. Haces un combo que se quedan locas”.

- tus talentos sexuales?

- soy capaz de hacerlo 2 veces!!!!… en el mismo año!!! #FirstDates31m — txumbi (@txumbi1) May 31, 2022

En un hipotético futuro,

aquello que estaba blando,

se puso duro. #FirstDates31M — FreeSpirit_888 (@FreeSpirit_888) May 31, 2022

Senia, que ya ha dejado atrás la vergüenza, le ha contestado haciendo un guiño a su método. “No es por copiarte, pero a mí me dicen lo mismo, que lo hago muy bien”, ha explicado sobre su talento en el sexo oral. Además, esta conversación ya ha abierto la puerta al tema sexual en sus múltiples variantes y Senia, que ya no había quien la parase, le ha detallado a Carlos que le gusta lo previo, que la agarren y que sean salvajes. Algo con lo que ha coincidido el opositor, que minutos después no ha dudado y le ha besado apasionadamente. Por ganas,sí. Pero seguro que también para tentar a la suerte y comprobar si "lo previo" era verdad.

"A mi me dicen que lo hago bien"

Coño si no das mordiscos tienes mucho ganado#firstdates31M — JAFI (@Jabatin69) May 31, 2022

Los dos jóvenes parecían predispuestos a todo y por eso, Senia no ha dudado en invitar a Carlos a Pamplona y este no ha dudado en decirle que tiene casa en Madrid cuando quisiera. Una declaración de intenciones que no sabemos si habrá quedado a medio camino entre las dos ciudades o si, finalmente, entre tanta tensión han sucumbido a la pasión al salir del restaurante.