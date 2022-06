Marina Yers conquista al público de ‘Quiero ser famoso’ con una coreo con twerking y Nagore Robles se suma

En la era de TikTok son muchos los que intentan que sus vídeos se vuelvan virales. Pero no todos lo consiguen. Hay expertos en eso y una de ellas es Marina Yers que acumula más de seis millones de seguidores en la plataforma.

Ha sido una de las que formaban parte del jurado de Quiero ser famoso, el reality más viral de Mediaset que ha celebrado su gran final en BeMad. Aparte de cumplir con sus funciones, Marina Yers ha dado las claves para triunfar bailando.

“A todos aquellos que me preguntan cómo hacer un TikTok viral, cómo hacer para que me quede un TikTok guay, vamos a hacer una pequeña demostración aquí, con todos vosotros, quiero que todos me sigáis”, decía puesta en pie y con todo el plató pendiente de ella.

“Lo primero es poner un temazo”, aseguraba. Y luego después marcarse unos sencillos pasos de coreografía que no puede terminar sin un poco de movimiento de culo. Está claro que el twerking es la clave.

Y cono otra cosa no, pero animar se le da de miedo, Marina Yers ha logrado poner a todos los allí presentes a hacer twerking con mejor o peor resultado. Y se les ha hecho tan corto que han pedido más. La influencer no ha dudado en repetir y demostrar que tiene el movimiento dominado.

Hasta Nagore Robles, encargada de presentar esta gran final, se ha lanzado a probar, aunque puede que le falte todavía un poco más de práctica para llegar al nivel de su compañera. Y es que, puede parecer fácil, pero el resultado no siempre es el mismo.

Un ganador

La gran final del concurso ha llegado con mucho baile, música, humor, moda y lifestyle que han protagonizado interesantes challenges y retos que ha tenido que valorar un jurado compuesto por los influencers: Marina Rivers, Pablo G. Show, Xuso Jones y Judith Arias. También estaban Luis Movilla (director del área de Contenido y Creatividad de Be a Lion) y Sonia Got (Social Media Manager de Mediaset España).

Tras un macrocasting online con 20.000 candidaturas, todo el proceso llevó a poder contar con 8 finalistas. Finalmente ha sido Darío Sáez el más votado. Un tiktoker de 27 años que triunfa con el humor.

“Mi participación en QSF supone una motivación, una consecuencia del trabajo que llevo haciendo tanto tiempo, una señal de que cosas muy grandes están por venir y un reto que quiero ganar como artista”, expresaba antes de la gran final. Él mismo se define como “un artista genuino, versátil, 360º y capaz de hacer algo con nada”. Veremos si esta victoria le abre muchas puertas, de momento, tener un canal propio en mtmad.