Nagore Robles, sobre el final de ‘Mujeres y hombres y viceversa’: “No creo del todo en los finales”

Nagore Robles ha estrenado recientemente su primer programa como presentadora titular en una cadena en abierto. Baila conmigo es el título de este formato que busca emparejar a los que están empeñados en encontrar el amor. Además, tiene un poco de la esencia de Mujeres y hombres y viceversa, el icónico dating en el que la exconcursante de Gran Hermano aprendió y se consolidó como colaboradora imprescindible de la televisión.

Aprovechando el estreno de Baila conmigo en Cuatro, Nagore habló con LOS40 sobre el programa, pero también sobre la crisis de audiencias que está sufriendo Telecinco. También hubo un momento para la nostalgia y la vasca recordó el final de este espacio que presentaron Emma García, Toñi Moreno y Jesús Vázquez. "Me dio mucha pena que terminara porque Mujeres y hombres y viceversa ha sido mi mayor escuela. Me dio mucho y aprendí mucho", dijo.

Nagore entendió perfectamente que Mujeres y hombres y viceversa terminara, aunque no cree en los finales. "Entiendo que todo lo que empieza tiene un final o un parón, aunque no creo del todo en los finales. MYHYV dio muchos famosos, personajes para otros realities y colaboradores. Ha sido una cantera estupenda. Me dio pena, pero me alegro de haber formado parte de un programa así", añadió.

Ahora está en 'Baila conmigo'

Un cruce de miradas, un ligero roce, una risa nerviosa y una emoción incontenible y repentina son señales inequívocas de que comienza el baile del amor entre dos personas. Encontrar a la pareja ideal con la que compartir este sentimiento es el objetivo de los protagonistas de Baila conmigo. Esta es la premisa del nuevo dating show de Cuatro que conduce Nagore Robles en directo y en tira diaria, a las 20:30 horas de lunes a viernes.

Los primeros protagonistas de Baila conmigo han sido Lucía Sánchez y Álvaro Boix, popularmente conocidos por su participación en la tercera y cuarta temporada de La Isla de las Tentaciones, respectivamente. Lucía, sin embargo, ha tenido que abandonar después de desvelar que está embarazada de Lobo, su ex.