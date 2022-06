Aurah Ruiz comparte los detalles del ingreso de urgencia de su hijo en el hospital

La maternidad no ha sido fácil para Aurah Ruiz que desde que nació su hijo Nyan ha tenido que hacer frente a la difícil situación de tener un pequeño con una de las denominadas enfermedades raras. En unas ocasiones ha contado con el padre, Jesé Rodríguez, a su lado, pero otras, ha tenido que asumir ella toda la responsabilidad de su cuidado.

En alguno de los realities en los que ha participado la modelo ha ido contando lo duro que es vivir con una enfermedad así. El pequeño llevaba una buena temporada pero ha sufrido una recaída que le ha llevado de urgencia al hospital. Después de varios días ingresado ha sido la propia Aurah la que ha contado lo sucedido.

Confirmaba que Nyan ha estado ingresado en el Hospital Materno de Gran Canaria. “Parecía que volvía el infierno que parecía que había pasado hace años cuando Nyan estuvo ingresado sin poder salir del hospital, así que, ayer fue como el peor día”, aseguraba en su canal de mtmad donde se ha desahogado compartiendo lo que está viviendo.

Crónica de un ingreso

Ha contado que Nyan llevaba varios días sintiéndose mal y que, en un principio, pensaban que se trataba de un catarro o un virus estomacal, “pero lo que pasó es que a Nyan le bajaron las glucemias a 40, que para el que no sepa, es una bajada de azúcar bestial, donde una persona normal se desmayaría. Él no llegó a desmayar, pero casi, lo traje desmayándose. No subía con comida que es lo que le damos para subir y estabilizar la glucemia por lo que hubo intervenir de urgencia y ponerle una vía con suero glucosado para estabilizar la glucemia”.

“El susto ha sido tremendo”, aseguraba. Pero el niño ya ha sido dado de alta y, aunque ahora tendrá que continuar con una medicación fuerte, ya está con sus pardres. Al final del vídeo podemos ver al pequeño en brazos de su padre y más recuperado.

“No existe una cura para la enfermedad de Nyan pero tampoco es que estuviera descontrolado, no sé qué es lo que ha podido pasar”, decía su madre que grababa el vídeo desde el hospital en el peor momento”.