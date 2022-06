Ava Max se cubre de diamantes para anunciar su nuevo disco

Ava Max avisó, hace un par de meses, que pronto estrenaría un nuevo álbum en el que llevaba trabajando bastante tiempo. Dio un adelanto con el lanzamiento de Maybe You’re The Problem, un tema con el que le está yendo bastante bien y en el que sigue manteniendo su pop característico. A pesar de esto, la cantante adelantó que el sonido general de este disco no tendría nada que ver con el que estábamos acostumbrados a escuchar en sus antiguas canciones.

Cuando estrenó el primer single de este segundo álbum, Ava Max seguía trabajando en el proyecto. Sin embargo, ya podemos decir cuándo se podrá escuchar. La cantante lo ha confirmado en sus redes sociales cubierta de diamantes. El próximo 14 de octubre disfrutaremos, por fin, de Diamonds & Dancefloors.

Este álbum promete ser el relato del año más difícil de la vida de Ava Max, en donde se va a abrir y mostrar todos esos sentimientos por los que pasó, los cuales no fueron del todo bonitos. La toxicidad es uno de esos temas que tratará, como lo hizo en Maybe You’re The Problem. En la canción se da cuenta de la toxicidad que maneja su pareja porque arremete constantemente con ella por todos los problemas que surgen. Sin embargo, la cantante se da cuenta de que no es la culpable y decide dejarlo.

Diamonds & Dancefloors será el segundo álbum de Ava Max, tras Heaven & Hell, su debut, el cual fue lanzado en 2020. Este disco tenía los primeros éxitos de la artista, como Kings & Queens, Torn, So Am I y Sweet but I Psycho. Un trabajo con un sonido muy dance pop y electropop, que fue elogidado por la crítica.

Todavía tenemos que esperar hasta después de verano para poder escuchar su disco, aunque lo más probable es que durante estos meses Ava Max saque más adelantos para ir calentando motores.