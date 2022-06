Dua Lipa celebra los 5 años de su disco debut en Barcelona, con alguna caída y su visita a la Sagrada Familia

2022 está siendo sin duda el año de Dua Lipa: después de su regreso a los escenarios para realizar el Future Nostalgia Tour, que debía haber empezado en 2020 y que se ha retrasado en dos ocasiones como consecuencia de la pandemia, la británica visitaba España para ofrecer dos conciertos en las principales ciudades de nuestro país: Barcelona y Madrid.

El Palau Sant Jordi de Barcelona recibía a la cantante de éxitos como Physical o New Rules en una fecha muy especial para la artista, un día antes del quinto aniversario de su disco debut, que tantas alegrías le ha traído en los últimos años y que sentó el inicio de la carrera de una de las principales voces de la industria en la actualidad.

Dua Lipa quiso hacer referencia a esta fecha durante su concierto en la ciudad condal durante la presentación de uno de sus grandes éxitos, Be The One, además de agradecer a sus fans el cariño recibido durante la noche en la ciudad, que tiene un significado muy especial para la cantante por ser el lugar elegido para grabar uno de sus videoclips más icónicos: Physical.



5 años de su primer disco

En torno al aniversario de su primer disco, la británica ha querido conmemorar la ocasión con una publicación en redes sociales donde hace un repaso fotográfico por algunos de los momentos más especiales vividos en estos últimos años, reflexionando también sobre el camino recorrido: "Hace cinco años lancé mi álbum debut. Estoy muy orgullosa de cada pequeño paso y cada piedra en el camino, de cada espacio, club y estadio; de cada artista, compositor y productor con los que he tenido la suerte de escribir y colaborar y que me han llevado hasta donde estoy hoy. Agradezco a mis estrellas de la suerte cada día y a vosotros por acompañarme en este viaje de locura".

La cantante hará su siguiente parada en el Wizink Center de Madrid el próximo 3 de junio, sin embargo, en su visita a la ciudad condal no ha querido perderse una parada de obligado cumplimiento: la Sagrada Familia. Además, como ya parece habitual en sus conciertos, volvía a caerse durante su actuación, salvando el tipo con una gran elegancia pero con un moretón enorme en la rodilla, tal y como compartía ella misma a través de sus redes sociales.

Dua Lipa muestra las consecuencias de su caída en el Palau Sant Jordi de Barcelona / Instagram Stories

Esperemos que esta caída no haya mella en Dua Lipa y continúe ofreciendo el gran espectáculo al que nos tiene acostumbrados sobre los escenarios. Al fin y al cabo, se ha convertido en toda una estrella y así lo demuestra cuando tiene un micrófono delante.