Sebastián Yatra desvela el nombre y fecha de su canción más polémica: "TV"

Sebastián Yatra por fin desvela el nombre y la fecha de la canción que tanto ha dado que hablar. Hace unas semanas el colombiano ya tuvo que aclarar los rumores que salieron con TV, el tema que saldrá el 9 de junio en todas las plataformas digitales. Pero no solo esto, el artista se trae algo entre manos y tiene que ver con perros.

El cantante ha subido un video a Instagram cantando un pedazo de la nueva canción, donde ha desvelado el día y el nombre, y al final de esta publicación aparece abrazando a un perro. Aunque parezca algo aleatorio, Yatra pidió a sus fans que enseñaran sus perros y que más tarde entenderían por qué.

No conocemos que está preparando ni con qué nos sorprenderá, pero si sabemos la polémica que hay detrás de este nuevo tema. Hace unas semanas se filtraron unas conversaciones donde el cantante, mientras comía con otros compañeros, decía que, “ni Camilo ni Rauw están enamorados. Lo que yo me he dado cuenta por los años que llevo trabajando en la industria...".

Esto hizo saltar las alarmas de los fans de los artistas, que se echaron encima del colombiano por esas palabras. Solo pasaron 24 horas cuando Yatra colgó un video en su cuenta de Instagram enseñando una búsqueda en Twitter con todos los comentarios y titulares negativos que había recibido por la conversación.

De fondo se escuchaban los versos de esta nueva canción, que está a punto de lanzar, y en la descripción comentó, "sorry @rauwalejandro @camilo es una tiradera de amor. Los quierooo". En ese momento no se sabía nada de este nuevo trabajo, pero ahora podemos estar seguros de que todo el mundo lo conoce. El cantante ha sabido promocionar muy bien este nuevo lanzamiento, que en este momento todo el mundo quiere escuchar.

“Dile a tu papá que te mudas pa' medallo conmigo, dile a tu mamá que esto es serio que no somos amigos. Ni Camilo ni Rauw son tan enamoraos, que me junten varias vidas, me las paso a tu lado, enamorado”, sonaba de fondo en el primer video y en la publicación con los datos del hit.

Gira de Sebastián Yatra

Yatra ya ha comenzado su gira Dharma, que está recorriendo las diferentes ciudades del mundo. Comenzó el 23 de febrero en México y acabará el 12 de noviembre en Puerto Rico, pero antes podremos disfrutar del colombiano en Madrid, Benicássim, Valencia o Sevilla, entre otros lugares de España. Pisará nuestro país a partir del 16 de junio, con LOS40 como emisora oficial hasta el 24 de julio.

Está teniendo un 2022 con la agenda llena: nuevas canciones, giras y proyectos, como la actuación sorpresa que dio junto a Susana Giménez en Buenos Aires. Nunca dejará de sorprendernos y seguro que lo hará con este nuevo tema o con sus conciertos en nuestro país.