Mary Magadalene, la influencer con implantes de diez kilos de pecho, denuncia discriminación en un vuelo

Mary Magdalene es una influencer que se declara fanática de la cirugía estética y no hay más que mirarla para corroborarlo. Se ha gastado más de 150.000 dólares para conseguir la apariencia que tiene ahora. Llaman la atención sus implantes de pecho de 10 kilos y sus labios, también de tamaño considerable.

Estos días ha denunciado en sus redes el trato que ha recibido por parte de una aerolínea que vetó su vuelo por vestir “demasiado explícita”. Tenía pensado volar desde Toronto (Canadá) a Dallas (Estados Unidos).

La empresa se ha defendido asegurando que el motivo de su expulsión se debía a que no había escuchado las instrucciones con las medidas de seguridad y que nada tenía que ver con su vestimenta ni apariencia física.

Denuncia pública

“Me han echado de un vuelo por la forma en que luzco, por favor paren de discriminar porque esto es horrible. Me siento humillada y deshumanizada”, aseguraba en sus redes la influencer.

“Obviamente me han sacado del vuelo porque luzco ‘muy explícita’, pero como decir eso no es legal, han dicho que ha sido porque estaba durmiendo durante las indicaciones de seguridad y no he podido escuchar”, añadía.

“Las reglas tienen que ser aplicadas por igual a todo el mundo. No es correcto elegir a quién si y quién no, o aplicar reglas basados en apariencia y tipo de cuerpo", expresaba en un largo texto donde se ha desahogado tras lo ocurrido.

“Cualquier tipo de discriminación genera un horrible sentimiento en las personas y si una mujer de pechos pequeños hubiese hecho lo mismo, no le hubiesen dicho nada”, consideraba sobre la discriminación que sintió.

“Esta discriminación de los cuerpos mejorados es muy común. Es enorme en las plataformas de redes sociales e incluso en la vida real. No estoy tratando de hacerme la víctima, solo estoy compartiendo la realidad de lo que sucede”, denunciaba.

Parece contenta con la repercusión que ha obtenido su denuncia y no ha dudado en compartir algunos artículos que se han hecho eco de su denuncia.

Finalmente consiguió volar a su destino.