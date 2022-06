First Dates siempre acoge todo tipo de citas. Desde algunas idílicas donde siempre triunfa el amor o saltan las chispas de la pasión, hasta otras que ni tan siquiera han empezado. A pesar de que todas las citas vistas hasta el momento han tenido algún punto anecdótico, la cita de Senen y Leire ha superado cualquier expectativa. Y es que, tal y como ha recogido el programa de Carlos Sobera que se emite cada noche en Cuatro, no hace falta hilar muy fino para darse cuenta de que la persona que tienes en frente no es para ti.

Senen (36 años) ha acudido al programa llamando la atención, no solo porque ha venido acompañado de Ernesto, el personaje al que interpreta en su tiempo libre, sino porque nada más pisar el restaurante ha dejado claro que no le gusta pasar desapercibido. Por eso, no ha dudado en autodefinirse como un fiel perseguidor de la originalidad en cualquiera de las cosas que hace, ya sea “regalando un ramo de flores” o “acostándose con la hermana de la cita” si hace falta.

Porque una primera impresión es importante, siempre hay que llevar una nariz con gafas.#FirstDates2J — MandarinaQueTrina🍊🎶 (@MandarinaTrina) June 2, 2022

No descartemos que Senén esté bajo la influencia de alguna sustancia. No sería el primero ni el último. #FirstDates2J — MarioM (@mariamartillo1) June 2, 2022

Leire (31 años), por su parte, ha acudido al programa con la ilusión de las primeras veces, pero rápidamente se ha llevado un gran fiasco, ya que le esperaba Ernesto y no Senen y... ¡No le ha gustado nada! Así lo ha dejado claro con estas contundentes palabras: “No puede ser mi cita. ¡Dios! ¿Por qué he venido aquí? ¡Quiero salir corriendo!”. Sin embargo, Leire ha decidido darle una oportunidad y...¡En qué momento!

La cena no ha comenzado con buen pie y ha continuado cuesta abajo y sin frenos. Cuando ha llegado el momento de hablar del amor y de las relaciones, Senen ha confesado que nunca se ha enamorado, aunque sí ha tenido una relación seria, a la cual la había puesto los cuernos y de la cual, la persona afectada, estaba enterándose en ese momento. Leire, muy observadora le ha preguntado cuál era motivo por el que no triunfaba en el amor y Senen, haciendo gala de su modestia: “No me aguanto ni yo”. Algo a lo que Leire ha asentido y Senen ha reprobado con la siguiente frase: “Sí, soy muy egocéntrico”.

Paralelamente, a los guionistas del programa les ha explicado un poquito más de su vida sentimental. Les ha confesado que ha sido “infiel” y que está convencido de que eso a las chicas les ha gustado porque así piensan que es “un machote”. Senen, que no ha parado de cultivar su vena narcisista le ha comentado a Leire que es muy bueno en el sexo y que además todo lo que hace es “garantía de orgasmo”. Algo que no ha gustado a Leire y que no ha podido evitar mostrar en su rostro y que vaticinaba un gran choque de trenes.

Soy bueno en la cama. Duermo como un tronco. pic.twitter.com/ZIgWfTZ9Ls — Mi Mujer Yo y Viceversa (@PenseConELPito) June 2, 2022

Que a las mujeres nos mola que sean infieles ? En que mundo vienes ? Hola? #FirstDates2J — Nerea (@I_Nere_) June 2, 2022

Sin embargo, Senen en la mesa del restaurante ha continuado alimentando su ego, ya que no ha parado ni un momento de hablar de sí mismo. Y lo peor es que no se ha molestado en conocer a su cita, lo que podría considerarse una falta grave cuando se trata del primer encuentro. Leire, en este caso, lo ha tenido muy claro y casi al instante, se ha dado cuenta de que no le ha atraído lo más mínimo.

Pobre chica de la cita con el Semen este..menuda putada ir hasta alli para esto...#FirstDates2J — Juan Carlos Peña (@jcp_pea) June 2, 2022

¿Segunda oportunidad?

Te toca una cita de mierda de estas y sin encima te ve toda España ...no está pagado eso pic.twitter.com/edroQFryFl — Zeta (@Zeta_StyleK) June 2, 2022

Finalmente, los dos comensales han tomado caminos por separado, aunque muchos seguidores del programa han reclamado a través de Twitter que la den una nueva oportunidad a Leire. ¿La veremos de nuevo por el restaurante más famoso de la televisión?