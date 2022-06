Llega una novedad a ‘Supervivientes 2022’: Por primera vez vivimos los posicionamientos en la palapa

En otros realities que tienen más que ver con convivir encerrados y aislados en una casa, estamos acostumbrados a los posicionamientos, es decir, a que los concursantes se mojen y se coloquen detrás de los compañeros a los que apoyan o, todo lo contrario. Este jueves, esta dinámica ha llegado, por primera vez, a Supervivientes y nos ha aclarado algunas cosas.

Los tres nominados eran Kiko Matamoros, Nacho Palau y Marta Peñate y sus compañeros fueron entrando a la palapa con la instrucción de sentarse detrás del que querían que se quedase. La primera fue Anabel Pantoja que fue directamente a los bancos de Marta que no podía evitar emocionarse.

“He convivido con Kiko que es mi compañero, pero él tendrá apoyo también. Nacho, no he convivido con él, pero con ella me he equivocado. La he juzgado antes, voy a hacer tres semanas con ella y espero que se quede esta noche y creo que fuera nos vamos a comer muchas pizzas y es una tía que hay que conocerla un poquito”, aseguraba Anabel Pantoja.

Tania Medina no se veía apoyando a ninguno de los tres, pero como no era una opción, finalmente se posicionó detrás de Nacho porque con Marta no quería absolutamente nada y Kiko he había decepcionado. Así que eligió a Nacho Palau por descarte, pero no dejó de repetir que si fuera por ella no apoyaría a ninguno. Una decisión que terminó en bronca entre Tania y Marta.

“Voy a apoyar a Marta porque metí la pata con ella el otro día y he estado conociéndola mejor esta semana y creo que es una chica que me cae bastante bien y es honesta y buena persona y le dije que era mala. Nadie le quita los prontos que tiene, que también tiene tarea”, exponía Ana Luque.

Anuar Beno también se fue al grupo de Marta porque, salvo en la convivencia previa, no había convivido con ella y, sin embargo, sí ha tenido muchos roces con sus otros dos compañeros.

Primer apoyo para Kiko

Ignacio de Borbón fue el primero que se sentó en el banco de Kiko Matamoros, un poco por no dejarle solo, aunque también admitió que le apreciaba mucho.

Yulen Pereira también se fue a la bancada de Marta que empezaba a sufrir falta de espacio. “Me hace ilusión este apoyo, la verdad”, aseguraba Marta que no dudaba en levantarse a darle un abrazo. El deportista aseguró que desde el principio le ha mostrado su apoyo porque la considera una persona leal, transparente, con la que ha podido hablar cada vez que ha tenido un problema con ella para solucionarlo.

Sin duda Marta, vivió su gran momento. Hasta Alejandro Nieto, con el que ha tenido tantas discusiones, se puso de su lado. “Después de que discutimos y non discutimos, y que se lleve mal con mi novia, que me encantaría que se llevasen bien, la verdad, tiene buen fondo y creo que nos tenemos cariño”, aseguraba el gaditano.

A Mariana Rodríguez le costó decidirse entre Marta y Nacho, pero se fue al banco de su compañero. Así que, quedó claro, que por mucho que todos discutan con Marta, acaba siendo su elegida. Y Kiko, cada vez tiene menos apoyos.

No sabían en ese momento que Marta iba a terminar siendo la expulsada del público.