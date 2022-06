Kiko Hernández estalla al descubrir el privilegio que tiene Lydia Lozano en ‘Sálvame’

A estas alturas, a poco que alguien haya visto en alguna ocasión a Kiko Hernández, sabe de sobra lo mucho que le gusta polemizar, dramatizar y, sobre todo, picar a sus compañeros de Sálvame. Su último blanco ha sido Lydia Lozano.

“Vengo hoy un poco mosqueado, cabreado e indignado”, empezaba diciendo. “Llevamos dos años de pandemia y, en estos dos años, aquí han cambiado muchas cosas, entre ellas, que aquí solamente se maquilla a los presentadores de este canal”, informaba, “a nosotros nos dejan como nos dejan, o venimos de casa, o nos pagamos un maquillador, o no nos lo pagamos y nos arreglamos como podemos”.

Pero su enfado no tenía que ver con que él tuviera que maquillarse en casa, que lleva haciéndolo dos años. “Yo lo que quiero decir es que aquí todos somos iguales y todos aquí llevamos 13 años trabajando, todos llevamos lo mismo y todos hemos currado lo mismo. Lo que no puede ser es que haya una persona, que sí, que ha sufrido, ha tenido un percance en la mano, se la han vendado, se le ha curado y ahora, porque venga con una muñequera… ella hace su vida normal, estoy hablando de Lydia Lozano. Ella entra, cena, sale, coge su maleta, su bolso, coge todo y por venir con una muñequera ella sale estupenda y nosotros salimos como un cuadro”, aseguraba.

Y es que Lydia Lozano tiene ese derecho de los presentadores de contar con un servicio de peluquería y maquillaje a diferencia del resto de sus compañeros.

“Mira su cara, qué guapa está y mira mi cara de sapo que tengo ahora mismo que me pongo rojo y luego me dicen que soy el que se pone rojo. Pido justicia e igualdad y si hay que venir con una muñequera, me la pongo mañana y me voy directamente al servicio de peluquería y maquillaje”, amenazaba Kiko que se venía arriba a medida que discurría su discurso.

“Yo tengo 45 años y aún lo puedo aguantar, pero aquí he visto cada cara que ya no sabes si son nuevos colaboradores los que vienen aquí porque no se conocen ni ellos”, exponía dejando en mal lugar a alguno de sus compañeros.

Lydia se defiende

Lydia ha escuchado tranquila. Luego, cuando Kiko se ha desahogado, ha tomado la palabra. “Este programa lo sabe. Hasta el 16 de junio tengo esto, dicho por un médico. Si a mí no me maquillan, ni me peinan, y tú decides hacerme lo miso que lo del cuello, yo cojo la baja porque la puedo pedir”, aseguraba la colaboradora.

Kiko acabó de rodillas para pedir que a Lydia le quitaran ese privilegio por justicia hacia los demás y aseguró que lo pedía, ya no por él, sino por Antonio Montero. Eso sí, ya le costaba contener la risa consciente de su demanda.

Eso sí, ahora que ya hasta el público va sin mascarilla, tal vez deberían volver los maquilladores y peluqueros, que también tienen derecho a trabajar.