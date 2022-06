‘Sálvame’ no cumple con la condición que pone la madre de Anabel Pantoja y la audiencia no se queda callada

Anabel Pantoja parece tener problemas con sus defensores en plató. Su prima ha dejado claro que sus estudios de derecho la van a impedir acudir al plató de Supervivientes algunos días. Y su amiga Susana Molina ha dejado claro que lo de ser su defensora le incomoda mucho.

Tal vez por eso, su madre, se ha liado la manta a la cabeza y ha aceptado una conexión con Sálvame para defender a su hija en su primera semana como nominada. Eso sí, puso una sola condición para entrar al juego.

“Merchi ha puesto la condición de no responder a las preguntas de los colaboradores en su entrevista, solo hablará con los presentadores”, explicaba Terelu Campos antes de empezar.

“Yo no soy nadie para poner condiciones, lo que pasa que el otro día hablé con todos y entré en temas que no tenían nada que ver con Supervivientes”, alegaba Merchi para que todos pudieran entender su postura.

“No tengo necesidad de exponerme, ni de pasar sofocones. Yo he entrado para hacer un alegato y una defensa para que mi hija se quede en Supervivientes”, expresaba dejando claro que no le interesaba hablar de otros temas.

La propuesta imaginativa de Sálvame

Ante la imposibilidad de los colaboradores de poder preguntar, han buscado una solución imaginativa. Han escogido a África, una persona del público, para hacer de intermediaria. Y esa idea no le ha gustado nada a la invitada: “No sé de qué va este juego”.

“No voy a hablar de Yulen ni de nadie”, contestaba Merchi a la pregunta que le había hecho Lydia Lozano a través de África. Pero Terelu ha querido insistir y le ha preguntado si pensaba que Yulen se estaba aprovechando de su hija.

“Yo a este chico no lo conozco de nada, yo sé que en los concursos todos llevan sus tramas y estrategias, no sé si está aprovechando de mi hija, solo he visto que ha habido una conexión”, aseguraba. Aunque no ha querido entrar en más detalles, “cuando salgan que ellos cuenten lo que hay o no hay”.

Gema López también quiso hacer una pregunta, pero la paciencia de la madre de Anabel acabó por terminarse. “Al final estoy hablando con los colaboradores y eso no es lo que he pedido”. Pese a todo quiso contestar e, incluso, contó con la ayuda de alguno de ellos.

Incómoda y enfadada

Aunque el momento de mayor tensión llegó cuando Rafa Mora cogió el turno de palabra. “No voy a hablar con esa persona”, aseguraba Merchi.

Finalmente, cedió y contestó las preguntas de los colaboradores, aunque ha dejado claro que no se encontraba cómoda en esa posición. "No creo que entre más, yo lo hago desinteresadamente y no se ha cumplido lo que he pedido", terminaba diciendo.

Gran parte de la audiencia ha sentido empatía con la madre de Anabel y han demostrado su desacuerdo con el trato que le ha dado el programa y así lo han expresado en redes sociales.

Pues yo entiendo perfectamente a Merchi, la madre de Anabel. Y lo que han hecho hoy es cachondearse de ella. Y lo peor es que siguen dándole pábulo a Rafa Mora. Me parece genial que haya vetado preguntas de este señor #yoveosálvame — Señorín (@Senorin_) May 31, 2022 Lo que hace Sálvame con la madre de Anabel me parece asqueroso, la ridiculizan y se ríen de ella en toda su cara.



Yo soy ella y también exijo que los colaboradores no me pregunten. Que se rían de sus madres veremos si les gusta. #yoveosálvame — • TodoSalseO • 🏝 (@TodoSalseos) May 31, 2022 #yoveosalvame me da muchísima pena la madre de Anabel...de verdad que si fuera mi madre y le hacen eso,el día que vuelva a España me cago en su puta madre. — minina (@mismiaus) May 31, 2022 Me parece muy feo lo que le están haciendo a la madre de Anabel, si tan preocupados están porque no tiene defensa y la llaman con unas condiciones que las cumplan y no se mofen de ella #yoveosálvame #Supervivientes31M — Armando Bronca🔥 (@90agc) May 31, 2022 Mira que veo el programa, pero he tenido que apagar, lo que estáis haciendo a la madre de Anabel no tiene ninguna gracia. Vosotros podéis comentar lo que queráis pero si ella a dicho que no quiere tenéis que respetarla.#yoveosálvame — Aliena 💜💜💜 (@Aliena51352911) May 31, 2022 Me parece de bastante poca vergüenza la falta de respeto que tenéis hacia Merchi, la madre de Anabel Pantoja... No queremos al impresentable de Rafa en#yoveosálvame.. Ahí os quedáis — Mariquilla 68💜💜✈️🔧🙌 (@RBallesteros14) May 31, 2022 Ayer casi dando la extremaunción al padre de Anabel,hoy intentando tomarle el pelo a su madre,Anabel siempre ha respetado a sus padres vosotros no!no todo vale por audiencias...#yoveosálvame — olga (@1962Azul) May 31, 2022

No sabemos si habrá sido la defensa de su madre, pero lo cierto es que horas después, Anabel se convertía en la primera salvada de la expulsión.