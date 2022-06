Fernando Lindez, el modelo que se prepara para montar un ‘escándalo’ en Telecinco

Telecinco tira mucho de su propia cantera de actores, pero también dedica su tiempo a descubrir otros talentos que buscan una oportunidad. La cadena suele tener buen ojo. Se le da bastante bien encontrar nuevos ídolos y para Escándalo, relato de una obsesión, su nuevo título de ficción se han fijado en un joven modelo que se llama Fernando Líndez y su cara pronto estará en todas partes.

Este madrileño de 21 años aprovechó su poderoso físico para hacer sus pinitios en el mundo del modelaje y enseguida se convirtió en un imprescindible de las pasarelas. Londres, Nueva York o París. Ha pisado las más importantes y es normal. Solo hay que echar un ojo a sus redes sociales para ver que Fernando es mucho Fernando desfilando. Sin embargo, como cualquier joven con inquietudes y una poca de ambición, quiere que su futuro pase por la interpretación y próximamente, en Telecinco, tendrá su primer protagonista en prime time.

Todo cambió cuando le llamaron para hacer el casting SKAM, la serie internacional que emitió Movistar Plus+ con bastante éxito entre el público más teen. Ahí se dio cuenta de que le gustaba lo de actuar y decidió prepararse a conciencia. "A partir de ese momento, fui descubriendo una pasión a la que le dediqué tiempo para formarme, y sigo en ello. Esta serie, Escándalo, sigue siendo parte de mi formación", explica Fernando Líndez a LOS40 durante nuestra visita al rodaje.

Fernando Lindez y Alexandra Jiménez en 'Escándalo, relato de una obsesión' / Manuel Fiestas

Lo de Escándalo, relato de una obsesión no está siendo cualquier cosa, es un curso intensivo de interpretación. Y es que más allá de SKAM, donde tenía un papel más pequeñito, y ser el interés amoroso de Aitana en uno de sus primeros videoclips, esta serie exije otro registro y está dirigido a un público distinto. Cuenta la historia de una mujer de unos cuarenta años que necesita cariño desesperadamente y se enamora obsesivamente de un muchacho de quince que le salva en el peor momento de su vida. El papel de Fernando Lindez tiene lo suyo, pero ¿quién dijo miedo?

"Cuando me llegó el papel no sabía lo que iba a requerir hacerlo. Solo lo vi como un reto. Me gustan los retos y la adrenalina. Me considero un adicto a la adrenalina. Lo vi con buenos ojos tanto yo como mi familia", dice, consciente de la complejidad que presenta encabezar un proyecto que puede remover conciencias entre los espectadores de Telecinco. "Escándalo es una serie intensa y tiene escenas bastante complejas. Hay días que a nivel emocional me quedo más tocado y es difícil sacar toda esa emoción".

Por suerte, tiene las ideas claras y unos padres que le apoyan en todo lo que hace y le dan la libertad que necesita para volar alto. Porque eso es lo que quiere. Volar muy alto, pero sin perder el rumbo, tal y como señala: "Me considero una persona ambiciosa, pero una persona ambiciosa con lo que hago en cada momento. Ahora estoy exprimiendo al máximo Escándalo. Eso es lo que me va a llevar en un futuro a tener buenas oportunidades".