Rap ¿vs.? Reggaeton: el eterno debate entre dos géneros que han hecho historia

Daddy Yankee es uno de los artistas más respetados de la industria de la música a nivel internacional. Los que han podido coincidir con él en algún momento de su carrera se han encontrado con una persona caracterizada por la sencillez y siempre centrada en su trabajo. Nicky Jam hablaba así de él en su documental, y casualmente son unas palabras que han compartido otros muchos artistas.

Yankee comenzó en la escena del rap. Poco a poco fue ganándose una posición importante, lo que le llevó a colaborar con otras figuras relevantes de la talla de Nas. Después llegó su etapa como integrante de Los Cangris, el dúo que formó con Nicky Jam y que vio nacer a un Daddy inmerso en los nuevos sonidos del reggaeon que comenzaban a sonar en todo el mundo.

A lo largo de los años, el puertorriqueño se ha acabado convirtiendo en el Rey del Reggaeton, ganándose el respeto de millones de personas en todo el mundo. Pero lo cierto es que Daddy no es el único que vivió esta transición del rap al reggaeton, y eso es algo que podemos escuchar en los artistas de las generaciones más actuales. Entonces, ¿a qué se debe el eterno debate entre lo que está bien y está mal del rap y el reggaeton? ¿Por qué existe este enfrentamiento entre los dos géneros?

P. Diddy y Daddy Yankee en los Billboard Latin Music Awards de 2005 / John Parra (Getty Images)

Algunos seguidores de estos estilos se han mantenido distantes. Los más puristas del rap no han querido ver a sus artistas involucrados en los sonidos del reggaeton, y viceversa. ¿Pierde un rapero calidad musical a la hora de adentrarse en el otro género?

Lo cierto es que el reggaeton comenzó tras unir los estilos de otros géneros, y entre ellos se encuentra el del rap. También escuchamos tintes de reggae y del dancehall de Jamaica. Todo esto dio lugar a una generación de artistas que apostaban por innovar y regalar nuevos sonidos al mercado. Poco a poco, el reggaeton fue llegando a cada vez más personas, lo que hizo que también más artistas se uniesen a él. Muchos consideraban que se trata de una variante del rap, una idea que no fue nada aceptada por los amantes aférrimos de este género.

Si hay algo que caracteriza al reggaeton de entonces es la introducción de letras que actualmente no serían nada aceptadas por la sociedad. El machismo era un elemento que estaba presente, algo que no ayudó a que la distancia entre los puristas del rap y los fans del reggaeton se acortase (algo que también ocurrió con el trap).

Una nueva visión

¿Qué pasa cuando tu rapero favorito acaba colaborando con el reggaeton del momento? Esto es lo que ha ido ocurriendo con el transcurso de los años, dando la oportunidad de abrir las mentes de todos aquellos aferrados a la idea de que debía existir una distancia clara entre ambos géneros.

Esta unión comenzó a verse cada vez con más normalidad, sobre todo en Estados Unidos, donde muchos recordaban a un P. Diddy uniéndose a Daddy Yankee en los Billboard Latin Music Awards de 2005. Ante la expansión del reggaeton, poco a poco esto se fue viendo con más normalidad: Drake con Bad Bunny, Wisin & Yandel con 50 Cent o Snoop Dogg con Daddy Yankee son algunas de las colaboraciones entre raperos y reggaetoneros que han hecho historia.

La idea de unir estos dos géneros, y la evolución en las letras de las canciones de reggaeton, hizo que poco a poco ese purismo fuese desapareciendo (aunque nunca del todo).

Las nuevas generaciones

"A mí ese debate me huele a como cuando entras en un sitio y dices 'Buah, no se ha ventilado en un mes'. Crear una moralidad a mí me parece ya absurdo. O incluso si quieres crear la moralidad, al menos infórmate de que Daddy Yankee se llamaba Winchester Yankee y ya tenía temas con Nas. Y cuando Daddy Yankee hoy en día se pone a rapear, rapea mejor que todos los que genera un debate", dijo Skone en el estudio de LOS40 Urban hace unos meses.

Y es que muchos artistas que hoy en día triunfan en las listas de éxitos han crecido escuchando estas fusiones de géneros. Quizás Duki escuchaba a través de su mp3 Gangsta Zone de Daddy Yankee y Snoop Dogg y por eso actualmente sus canciones se caracterizan por unir ambos géneros. El argentino es un referente del trap, un sub-género del rap que nació a principios de los 90. No obstante, al igual que la mayoría de los artistas que se escuchan en todos los rincones del mundo actualmente, para Duki no existen géneros mejores ni peores, por lo que la confrontación entre ambos desaparece.

Otro ejemplo claro es el de Tiago PZK, que acaba de lanzar su colaboración con Ozuna. Tiago proviene del mundo del freestyle y las batallas de gallos, que también ha cogido mucha fuerza a nivel internacional. ¿Más ejemplos? El de Tyga con El Alfa o el de Cardi B con Karol G.

La música entiende cada vez menos de fronteras y límites. Escuchar uniones entre géneros ya forma parte de la normalidad, y los artistas protagonistas de estas canciones son los que han conseguido que esta distancia entre ellos vaya desapareciendo poco a poco. Como dijo Skone en LOS40: "la música es música" y no hay nada que pueda luchar contra ello.