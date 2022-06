Es oficial: Shakira y Piqué anuncian su separación

Los rumores sobre la separación de Shakira y Gerard Piqué eran ciertos. La agencia de la cantante ha compartido un comunicado de la colombiana con EFE aclarando estas informaciones.

"Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", dicen las palabras de la cantante.

Estas palabras se han difundido ya entre los seguidores de ambos y las reacciones no han tardado en aparecer. Este comunicado llega después de que se disparasen los rumores de una posible infidelidad por parte del jugador del Fútbol Club Barcelona a la cantante. La posible crisis que existía entre la pareja no era ningún secreto, sobre todo después de que el futbolista haya regresado a su piso de soltero.

Y es que según desvelaban Laura Fa y Lorena Vázquez a El Periódico, "Shakira había pillado a Piqué con otra". De hecho, aseguraban que la letra de Te Felicito, el tema de la colombiana con Rauw Alejandro, va dedicado íntegramente al jugador del fútbol. "Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebalsó el vaso", dicen algunos de sus versos.

Después de que los rumores de separación de estas dos celebridades se disparasen, los usuarios se percataron de que Chris Evans y Henry Cavill habían seguido a la artista en Instagram, y viceversa. Un gesto que a muchos puede resultar una tontería, pero que llega justo después de que se haya difundido un vídeo de una entrevista de Cavill en el Festival de Cannes en el que interrumpe su encuentro con el medio para observar a Shakira en la alfombra roja. Lo de Evans quizás haya sido fortuito, pero muchos lo han relacionado con la separación de la que todo el mundo habla ahora.

Los inicios de la relación entre Shakira y Piqué se remontan a principios del año 2011. El 29 de marzo, la cantante confirmó los rumores y, un año más tarde, anunciaron su embarazo. Pero eso no es todo. En 2014 anunciaron que esperaban otro hijo. Ellos se han convertido en el pilar fundamental de su relación, y precisamente también son la razón por la que piden respeto en estos momentos tan duros.