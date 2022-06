El momento en el que Luna Ki se fijó en Lola Indigo y viceversa

A veces, las amistades en la industria musical nos trae colaboraciones tan molonas como Piketaison, el tema de Luna Ki y Lola Indigo. Hace tiempo ya que las artistas estaban cebando su amistad en en redes sociales y eso al final terminó formalizándose en este track incluido en CL3AN, el primer álbum de estudio de la exparticipante del Benidorm Fest.

La semana pasada pudimos hablar en profundidad con Luna Ki sobre su disco y todos los entresijos que guarda y una de las cuestiones a tratar fue su relación con Lola Indigo. ¿Qué llegó antes la amistad o el trabajo? Esta fue la respuesta de la cantante de Putón. "Con Lola tengo una amistad, pero en cuanto hablamos de música ya no es una amistad, es también trabajo. Nos pusimos muy serias porque queríamos hacer algo muy chulo", afirmó.

Sin embargo, la relación entre Luna Ki y Lola Indigo no viene de tan lejos. Luna se empezó a interesar por ella como artista cuando publicó su segundo álbum. "Sigo su carrera desde hace un año. El disco de La Niña me llamó mucho la atención. Con ese trabajo se acercó a lo que era mi universo", explicó.

Videoclip oficial de 'Piketaison'

Después fue Lola Índigo la que empezó a interesarse por el material de Luna Ki, algo por lo que la artista está más que agradecida. "No sé desde cuándo me sigue, pero desde hace meses muestra públicamente su apoyo hacia mi música, lo cuál a mi me ha llenado de fuerza. Como artista independiente es difícil que una artista como Lola Indigo se fije en ti y es algo de agradecer muchísimo".

La entrevista completa de Luna Ki en LOS40

