Shuarma ha hablado con Bunbury sobre su retirada de los escenarios: “Dejaba caer que estaba cansado”

Shuarma lleva un par de años experimentando primeras veces. Ha publicado un libro por primera vez. Ha inaugurado una exposición pictórica por primera vez. Ha debutado como actor de musicales por primera vez. Y entre todas esas novedades también ha dejado hueco para la nostalgia, que es muy definitoria de su carácter.

El año pasado, por ejemplo, se lanzó el primer y único álbum de Bushido en formato vinilo. Un grupo que se creó entre un grupo de amigos para grabar un disco puntual.

“Fue un momento muy especial y me encanta porque fue algo efímero. Probablemente se hubiéramos sacado un disco cada cuatro años…bueno, no lo sé… pero creo que no me gustaría tanto. Me gusta porque fue algo especial, fue un momento, fue algo único, no hemos vuelto a hacer nada, no queremos volver a hacer nada”, nos contaba el día que hablamos con él sobre el debut de Etcétera, su poemario.

Muchos se quedaron con ganas de escuchar ese disco en directo. “Uno fantasea siempre y llevar eso al directo sería cojonudo, pero la verdad es que no tenemos ninguna intención de hacerlo. Cada uno tiene sus carreras, cada uno hace lo suyo y precisamente el valor de Bushido es que fue eso que sucedió y que perfectamente podría no haber sucedido. Podríamos habernos juntado y que no hubiera salido nada, pero salió un disco”, reflexiona.

Parece ser que nos quedaremos con las ganas dando gracias porque por lo menos Shuarma, Bunbury, Carlos Ann y Morti fueron capaces de dejar sus egos a un lado y dar forma a algo en común. “A mí me parece la ostia. Cuatro personas distintas entre ellas, muy cabezones todos, con una visión todos, y surgió ese disco que me encanta. De hecho, lo escuché cuando salió el vinilo, que hacía muchos años que no lo escuchaba, y flipé. Me encantó, soy fan de Bushido completamente”, admite Shuarma.

Otra de las razones por las que sería difícil ver a Bushido en directo es porque Bunbury ha anunciado su retirada de los escenarios. Un tema del que han hablado entre ellos que todavía conservan una bonita amistad.

Conversación de amigos

“Mantengo una buena relación con Enrique y sé que hace un tiempo que le empiezan a costar un poco más las giras, cosa que es normal porque lleva un montón de años, empezó con los 18 a tope. Aparte es un tío que no solo hace España. México, por supuesto, Estados Unidos, Japón, Alemania, Europa… él hacía un tiempo que dejaba caer que estaba cansado, pero luego sale y le encanta”, reconocía.

De todas formas, no ha sido el cansancio, sino problemas de salud lo que le ha llevado al zaragozano a tomar esa decisión. “A mí lo que me preocupó más es cuando empezó a hablar de que su garganta estaba fastidiada. Una cosa es porque tú quieras y otra cosa es porque tú debas. Estuve hablando con él y me contó un poco y me quedé más tranquilo. Es algo más agridulce, aunque no soy yo quien tiene que contar eso, lo tiene que contar Enrique, pero le veo muy bien. Es un tío al que admiro mucho artísticamente, todavía más personalmente, y tiene una sensibilidad artística que creo que es muy rica”, reconoce.