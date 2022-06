Soraya da por inaugurado el mes del Orgullo Gay con una reivindicación

Torremolinos ha inaugurado ya el mes del Orgullo Gay y ha contado como invitada con Soraya, una artista muy querida por la comunidad LGTBIQ+ a la que siempre ha mostrado su apoyo y su cariño.

Ha compartido algunas imágenes en sus redes junto a una reivindicación. “Mi cita cada año en las fiestas del orgullo son mucho más que una celebración. No podemos olvidar el transfondo de lo que verdaderamente son. Un encuentro multitudinario para seguir luchando por lo que merece nuestra sociedad. Libertad y derechos de seres humanos. SIN ETIQUETAS. Y ahí estoy yo cada vez que se me pide”, comentaba.

Las fotografías que acompañan su texto han sido elegidas por una razón. Ha decidido mostrar su posado con Chloe para hacer una reivindicación.

Poniendo el foco en la transexualidad

“Siempre digo, y lo veo como madre cada día, estas generaciones que vienen cambiarán el rumbo de nuestro mundo. DEBEN CAMBIARLO. Y nosotros como padres a través de nuestra educación podemos ayudar. Chloe es una niña trans, una niña que es feliz gracias a unos padres que supieron apoyar en el momento oportuno, y gracias a ello su hija hoy es feliz”, aseguraba.

Y no es una apreciación personal, la protagonista se lo ha confirmado. “Me consta que lo es, porque se lo pregunté anoche abiertamente y ella me contestó con una sonrisa Preciosa. Ella sabe que está allanando, con su ejemplo, con su experiencia de vida el camino de muchos niños y niñas. Pero no olvidemos la labor de sus padres y de las asociaciones que les guían”, intentaba hacer ver a todos.

“Me quedo con esta foto con Chloe y con la foto sosteniendo la bandera del arcoíris. La que da color a nuestras vidas, completando un mundo maravilloso y mágico sin tener que fijarnos en un solo color, en una sola forma … todos se completan y no son unos más que otros. Como los seres humanos”, señalaba sobre uno de los emblemas de este colectivo.

Un año más, Soraya se ha comprometido por una causa que la ha acogido con los brazos abiertos y que cuentan con su incondicional apoyo.