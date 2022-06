Anabel Pantoja y Omar Sánchez tienen una historia complicada. Tras casarse, no pasaron ni tres meses, cuando anunciaban su separación. Ella no parecía tener claro que él fuera el hombre de su vida. Fue una decisión difícil y polémica. Y parece que podría haber marcha atrás porque no tiene claras las cosas.

Antes de volar a Honduras hubo un acercamiento con su negro, peor parece que en la isla encontró pronto un sustituto cuando encajó con Yulen Pereira. Aunque empezaron precavidos, ahora no dudan en compartir con todos que hay algo entre ellos. Eso sí, parece que la cosa no prospera porque ella sigue pensando en Omar. Un trío complicado.

Pero no sólo hay un trío en Honduras, en España, también. Solo que, en esta ocasión, la tercera en discordia es Alexia Rivas que abandonó el plató de Conexión Honduras este domingo. Estaba hablando Lydia Lozano de la entrevista de Omar en Sábado Deluxe y la fiesta que se pegaron después del programa.

“Uy, ¿se ha ido porque voy a hablar de esto?”, preguntaba cuando se dio cuenta de que Alexia había abandonado el plató. “Es que tiene la piel muy sensible”, decía el defensor de Alejandro Nieto, “ella puede destripar a cualquiera, pero luego…no se le puede decir nada”.

Parece que su abandono tuvo más que ver con su anterior enfrentamiento con César el defensor de Alejandro, que una vez más perdió las formas en plató demostrando que tiene un carácter tan impulsivo como su amigo. No parece llevar muy bien los ataques que Alexia hace a Alejandro y sus lágrimas tuvieron que ver con eso y no con el hecho de tener que hablar de Omar con el que muchos piensan que ha tenido o tiene algo especial.

Alexia pide perdón

Aramendi se fue a publicidad y a la vuelta Alexia estaba reincorporada. “Primero quería pedir perdón por lo de antes a toda la audiencia y a todo el público. Me siento mejor pidiendo perdón y me ven así llorando, para que sepan que pido perdón, que ante todo quiero ser una profesional”, decía nada más reincorporarse y comenzar a hablar de Omar.

“Le vi bien, le vi muy generoso con Anabel. Creo que, incluso, su entrevista le puede hacer a ella sumar puntos, aparte del buen concurso que está haciendo, que eso es innegable, y Omar se guardó muchas cosas porque es un tío con un corazón muy grande y muy generoso y si le conocierais más sabríais lo grande que es”, dijo sobre su amigo.

Jorge Javier Vázquez puso a Omar en el compromiso de ir a Honduras a visitar a Anabel y no sabemos si lo hará o no, pero Alexia lo tiene claro. “Yo le animaría a ir. A él también le haría ilusión. Estuvo el año pasado… no lo sé. La verdad es que no lo sé. No hemos hablado de ese tema, pero yo le animaría”, aseguró.

Veremos qué es lo que pasa, pero de ir, la cabeza de Anabel va a explotar y Yulen no tenemos claro que lo lleve muy bien. Una visita que podría cambiar el rumbo del concurso.