Marta Peñate derramó muchas lágrimas en el último programa de Conexión Honduras. Después de varios días de bonita convivencia con Desy Rodríguez, tocó eliminar a una de las dos y el público se decantó por la mujer de Luciano que acababa ayer su concurso en Supervivientes.

Eso, lejos de alegrar a Marta por su salvación, la dejó hecha un mar de lágrimas. Vale que ella es muy tendente al drama, pero verse sola como paraíso no llegó a encajarlo muy bien. Llorando le dijo a Ion Aramendi que no quería hablar con nadie.

Claro que, seguro que en ese nadie no incluyó a su prometido, Tony Spina. El italiano no estuvo en plató este domingo porque, como explicó el presentador, estaba enfermo. Pero eso no le impidió entrar por teléfono para darle ánimos a su chica.

Conversación de enamorados

“¿Dónde está el amor de mi vida?”, dijo a modo de saludo. “Escúchame, que tengo poco tiempo, que te amo mucho, lo estás haciendo muy bien. Estamos todos muy orgullosos de ti. Toda la familia está muy bien, de verdad. Y ánimo. Sube ese ánimo, gorda, que, aunque hayas perdido una batalla, no has perdido la guerra. Todavía falta concurso y mucha gente te quiere ver en la final, así que, sube ese ánimo. Estamos todos contigo, no estás sola”, le dijo en un intento de hacerle más llevadero su tiempo como parásito.

“Tony, escúchame, que te quiero mucho, que no me olvido de ti, que te pienso todos los días. Que tengo mil ganas de abrazarte, de olerte y que cambiaría toda la comida del mundo por una noche contigo, te lo juro”, le respondía ella.

“Piensa una cosa, eso dura un tiempo determinado, tú y yo tenemos toda la vida por delante”, le decía Tony. Sin duda, una gran declaración de amor que despertó el suspiro del público.

Si alguien dudaba de la relación de Tony y Marta, seguramente después de escucharles en el programa habrán podido comprobar que hay mucha verdad en ese amor que se profesan.