Ainhoa Cantalapiedra desvela lo que Yulen Pereira le dijo de Anabel Pantoja en ‘Supervivientes’

El sábado pasado, Omar Sánchez, se convirtió en el gran protagonista del Deluxe en su primera entrevista en televisión tras su ruptura con Anabel Pantoja.

“Vi un hombre enamorado y en cuestión de dos horas y media de entrevista, creo que se fue desenamorando. Creo que a medida que iba hablando se iba dando cuenta de lo que iba sucediendo”, comentó Lydia Lozano en Conexión Honduras sobre lo que había dado de sí la charla del día anterior.

Lydia expresó que durante el programa no paró de preguntarle a Omar si realmente se creía a Yulen Pereira. “Para mí, Yulen está utilizando a Anabel como billete para llegar a la final”, dijo el ex de Anabel. Eso sí, parece que no está dispuesto a esperarla cuando vuelva del concurso. No ha sido fácil para él ver lo que está viviendo ella en Honduras con el deportista.

Alexia opina

Alexia Rivas, la que se ha convertido en la gran amiga del surfista tras pasar juntos por el reality, también tiene su opinión sobre lo que está sucediendo en esta edición entre Anabel y Yulen. “A pesar de todo, me creo más a Anabel en este caso. Creo que a Anabel sí le puede atraer Yulen, puede sentir algo por él y a ella sí que me la creo desde el principio de esta relación”, comentaba.

Y es que hay muchos que ponen en duda los sentimientos reales del esgrimista. “A mí me extraña que durante mes y medio no haya dado ningún atisbo, ningún detalle de ‘me gusta un poquito Anabel’ porque no ha ocurrido nada”, añadía Alexia.

Ainhoa opina

Otra que no dudó en dar su opinión fue Ainhoa Cantalapiedra. “Anabel yo creo que sí está pillada de Yulen. Y Yulen, cuando yo estuve allí, me comentaba que él no estaba convencido, que no lo veía claro, que él no sentía nada grande por ella, solo una amistad”, desveló sobre lo que hablaron en la isla antes de que fuera expulsada.

Las dudas siguen y solo ellos saben realmente lo que sienten el uno por el otro. Lo que queda pendiente es saber si Omar Sánchez cogerá el guante que le lanzó Jorge Javier Vázquez durante la entrevista para ir a visitar a Anabel a Honduras.