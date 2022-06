‘Sábado Deluxe’ ofrece las primeras palabras de la hermana de Shakira que da algunas claves de la separación

La separación de Shakira y Gerard Piqué ha llenado titulares durante todo el fin de semana. Una noticia que ha llegado de manera inesperada, aunque se especula con la idea de que la pareja llevaba tres meses separada.

En Sábado Deluxe pudimos escuchar a la hermana de la cantante recién llegada a España desde Colombia para apoyar a Shakira en unos momentos difíciles para ella. Laura Fa pudo hablar con ella, con Lucila Mebarak.

“No vivo en España yo. Soy la hermana, pero no sé nada todavía”, eran sus primeras palabras. Cuando le han preguntado si era algo que esperaban, no ha dudado en asegurar que “posiblemente”.

Fuera de España

Una de las preguntas que se han hecho muchos estos días es cómo está Shakira y dónde se encuentra. Su hermana ha desvelado las dudas. “Está recuperándose”, afirmaba sobre su estado anímico. “Está fuera del país”, admitía sobre su paradero.

En cuanto a si la podremos ver pronto, “yo creo”, ha contestado a la colaboradora de Mediaset. Laura Fa aseguraba que sabía dónde estaba la familia en estos momentos. Los cuatro han viajado a un lugar de Europa “por un tema deportivo de uno de sus hijos”.

La periodista aseguraba que la separación es definitiva y que hay mal rollo entre ellos y que los niños son ahora mismo su máxima prioridad.

“Yo soy más de Shakira. Cada vez que hemos trabajado con Piqué nos ha puesto las cosas muy complicadas, aunque te he de decir que esta vez me está sorprendiendo la cautela con la que está llevando toda la situación, que sabes cómo es Piqué que a nada que pasa algo es capaz de tuitear o ponerse de culo con la prensa y esta vez está manteniendo la calma y su entorno está facilitando un poco más la comunicación”, aseguraba Laura Fa.

“Piqué llevaba viviendo en su piso de soltero tres meses”, admitía la periodista, “que Shakira no lo quisiera comunicar no significa que no fuera una separación definitiva”.

Una tercera en discordia

Jorge Javier Vázquez señalaba que veía muy mayor a Piqué con lo joven que es. “Quizás por eso se ha fijado en una chica tan jovencita, de 22 años. Cuando te ves mayor tienes ganas de rejuvenecer un poco”, comentaba Laura que asegura que últimamente ha estado saliendo mucho.

El 18 de junio se casa Jordi Alba y podría ser la primera aparición pública de Piqué solo. O con esa nueva chica tan joven, como sugería Marta López. Laura Fa ha querido dejar claro que no está clara la relación que mantienen y que no se aventuraría a llamarla novia. Es una azafata de eventos que trabaja en un restaurante y ha colaborado con la empresa de Piqué.

El tiempo dirá qué pasa en esta ruptura.