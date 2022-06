Omar Sánchez desvela los detalles de la semana que compartió con Anabel Pantoja antes de ‘Supervivientes’

Después de cuatro años juntos, Anabel Pantoja y Omar Sánchez se dieron el ‘sí, quiero’ en una boda muy mediática. Pero tan solo cuatro meses después anunciaban su ruptura. Al parecer, Anabel Pantoja no consideraba que el negro fuera el hombre de su vida.

Poco después llegó la propuesta de participar en Supervivientes y para allá que se fue. Eso sí, los días previos los pasó con su ex en una convivencia que hacía pensar que eran de nuevo pareja, aunque sin serlo.

Lo cierto es que Anabel ha tenido muy presente a Omar en Honduras, pero ha tenido que compartir su recuerdo con el presente que está viviendo allí y que lleva el nombre de Yulen Pereira. Congeniaron desde la pre convivencia y desde entonces su grado de amistad ha ido en aumento hasta el punto de declararse su atracción el uno por el otro.

Pero eso sí, tanto para Yulen como para Anabel, Omar forma parte de ese triángulo. Y eso ha hecho sentirse al surfista humillado y así lo ha confirmado en su primera entrevista televisiva tras su ruptura, este fin de semana en Sábado Deluxe junto a Jorge Javier Vázquez.

Un triángulo amoroso

“Lo he pasado mal, pero son cosas que pasan en la vida y hay que seguir adelante”, aseguraba sobre lo que supuso la ruptura para él. No ha dudado en asegurar que lo de Anabel y Yulen, al principio le pareció una amistad. Él estuvo en la anterior edición del programa y sabe lo importante que es tener apoyos y las alianzas tan fuertes que se crean en esa convivencia extrema.

Pero, “parece ser que ayer avanzaron un poquito más”, reconocía y aseguraba que algo se veía venir. “El año pasado ella también lo pasó super mal el primer mes, cuando yo estuve en la isla porque pensaba que me iba a ir con alguna de sus amigas, y al final no fue así”, reconocía. Pero aseguró que a su círculo cercano ya le había comentado que algo podía pasar entre ellos.

“Se declaran los dos, es normal, es lícito. Ella es libre y puede enamorarse”, argumentaba Omar. Y cuando Jorge Javier le mostró su sorpresa por la tranquilidad con la que hablaba Anabel de sus sentimientos, su ex cree que es porque en la gala anterior le había dejado caer que él ya estaba haciendo su vida y eso le quitó un peso de encima y se relajó.

“Enamorada no está, pero sí que puede sentir atracción por él y en el concurso estás en una burbuja y no piensas en lo de fuera”, explicaba sobre lo que ha podido sentir Anabel.

“No es plato de buen gusto ver a tu ex mujer en la televisión y que hable así de otro chico, cuando han pasado solo unos meses. ES verdad que no estemos juntos, pero yo la quiero mucho y al final te duelen las cosas”, aseguraba sobre lo que está sintiendo viendo esta historia en el concurso.

“Me he sentido humillado, pero no solo por ella, sino por la gente porque me han llamado en redes sociales el cornudo de España, que si me he aprovechado de ella y te sientes presionado. Pero no me considero ninguna de esas cosas”, explicaba sobre lo que ha vivido estos últimos meses.

La semana previa a Honduras

En cuanto a sus últimos días juntos antes del viaje a Honduras él reconoce que ella “me pidió que estuviéramos juntos la última semana para amistad, hay que decirlo, para ayudarla en el concurso, que le explicara cómo iba la pesca allí y al final… no voy a contar cosas íntimas, pero si dos ex se ven, pueden surgir cosas, pero es lícito, no significa que estemos juntos o que me prometiera nada”.

Confirmó que mantuvieron relaciones sexuales y que compartieron cama. Le costó reconocer que esa última semana habían hecho vida de pareja, pero sin ser pareja. Aunque reconoció que en ningún momento le sugirió que volvieran a intentarlo.

Aseguró que ahora mismo no son una pareja, pero que cuando salga tendrán una conversación, “pero no para volver sino para terminar todo y que me explique algunas de las cosas como por qué ha hecho eso en televisión. Que es lícito, te puedes enamorar, pero creo que me ha faltado al respeto por los años que estuvimos juntos, aunque mucha gente dice que no”.

Asegura que no está enamorado por todo lo que ha pasado, pero que hay mucho cariño. Habrá que ver qué sucede cuando vuelvan a encontrarse. Jorge Javier le propuso volar a Honduras, ya veremos si se decide. De momento, parece que es de los que opinan que Yulen ha encontrado en Anabel un billete para llegar a la final.

De momento, ya se ha quitado el peso de hacer una entrevista en la que se mostró educado y respetuoso con su ex, aunque lanzando alguna pulla como afirmar que lo mismo que le decía a Yulen es lo que le dijo a él en su boda y sin faltar un intercambio de opiniones con Isa Pantoja que entró a dejarle claro que su prima no le estaba faltando al respeto.