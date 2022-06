‘Just a little more love’ de David Guetta cumple 20 años: 2 décadas en la cresta de la ola

Hace apenas un mes y medio tuvimos el placer de entrevistar a David Guetta mientras estaba en su casa de Ibiza. Nos recibió desde la terraza como quien recibe a una esperada visita en vez de a un periodista repleto de preguntas que probablemente ya hubiera contestado mil veces en su carrera. Se le veía feliz y relajado con este momento de su carrera musical. Y aunque pasamos de puntillas casi sobre el 20º aniversario de su debut discográfico, su media sonrisa le delató. Pocos pueden presumir de llevar 2 décadas en la cresta de la ola de la música electrónica.

El francés es, sin ningún género de duda, uno de los DJs más emblemáticos de la escena de la música dance a nivel internacional. Sus canciones han viajado por cada rincón del planeta inspirando a nuevas generaciones de artistas que aún siguen fijándose en su evolución musical como una referencia. Siempre a la vanguardia, convirtiendo el sonido en una experiencia mainstream, y regresando después a sus orígenes.

"Por el momento no estoy pensando en un disco. Me gusta la libertad de no tener presión ni estrés que genera el álbum. Durante la pandemia que no he podido pinchar, he podido crear mucha música y me gusta esta manera de funcionar" nos contó cuando le preguntamos si tenía pensado algo especial para el 20º aniversario de Just a little more love. Justo la sensación opuesta a la que le condujo a querer publicar el primer disco bajo su nombre exclusivo un 10 de junio de 2002.

Porque David Guetta, que iba para abogado al empezar a estudiar derecho, le absorbió el poder de la noche y de la música electrónica que vivía con auténtica locura en sus múltiples locales nocturnos. Allí fue donde empezó a hacer sus pinitos y donde su fama empezaría a crecer hasta convertir a los djs en auténticos iconos de la música mainstream.

En los 80 y los 90, David Guetta se labró un nombre dentro de la industria musical francesa. La música electrónica comenzaba a auparle al podio de los mejores pero aún tardaría unos años en sacar su primer disco. Casi dos décadas para debutar con un trabajo completamente suyo: Just a little more love. Hasta entonces sólo había aparecido en recopilatorios. ¡Estaba harto de ser un empresario de discotecas y las vendió todas! De los clubes pasaron a llenar festivales y estadios. Y buena parte del mérito hay que atribuírselo a ese disco.

Fue la primera piedra de un camino brillante casi de baldosas amarillas bañadas en el éxito de canciones como Love don't let me go, People come, people go o Give me something que sonaron gracias a las voces de Chis Willis y Barbara Tucker, la marca de la casa del dj francés. La canción que daba nombre al disco se escribió en apenas 30 minutos o al menos eso siempre ha contado Guetta que autoprodujo el disco junto a Joachim Garraud.

David Guetta suma varias décadas como una de las figuras más importantes dentro de la música electrónica. Sin embargo, para el gran público sigue siendo un misterio como es capaz de conducir el discurso del género por caminos que va explorando junto a otros grandes nombres de la industria. 50 millones de discos vendidos y 15.000 millones de reproducciones en plataformas de streaming dan buena fe de su talento.