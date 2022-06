Tamara Gorro anuncia novedades en su relación con Ezequiel Garay

“❤️MEJOR JUNTOS❤️”. Con esta frase junto a una imagen que lo dice todo, Tamara Gorro anunciaba que retoma su relación con Ezequiel Garay. Después de cuatro meses separados, parece que la pareja ha decidido darse una segunda oportunidad. Ella ha dado los detalles a su familia virtual en sus stories.

“Quería que lo supieseis vosotros primero porque basta que estamos por ahí, nos pillan, y ya sabéis como soy con vosotros y quería contároslo yo”, empezaba explicando la influencer que es consciente de lo mucho que gusta un cotilleo.

"Las segundas oportunidades dicen que no son buenas…pues yo voy a retar. Ya sabéis que yo soy muy de retos, muy cabezona y muy intensa", decía medio en broma.

"Si la cosa sale bien, adelante. Si la cosa sale mal, en la vida, no pasa nada...”, aseguraba. Aunque ahora tiene otra asignatura pendiente, “lo que queda es que mi cabeza se arregle, que yo me recupere 100%, que ahí estoy en el camino, pero también tengo esperanza de que esto termine y volver a vivir, porque con esta enfermedad sabéis que no se vive bien o como eras antes".

Nueva etapa con ilusión

De momento, en esa recuperación tendrá a su lado a su marido. “Ahora tengo una nueva etapa en la que tengo ilusión, tengo ganas… Estamos contentos y felices. Nuestros hijos no voy a decir nada porque nuestros hijos nunca han notado nada respecto a la pareja. En ese aspecto estoy muy orgullosa de cómo lo hicimos”, aseguraba sobre lo que ha sido su distanciamiento estos cuatro meses.

Ahora volverán a estar juntos y solo tiene una petición que hacer. “Quiero decirles a los compis de prensa que saben que yo no voy a decir nada, ni voy a hablar nada que no haya dicho aquí porque tampoco hay mucho más que decir”, expresaba.

Y acababa compartiendo su esperanza en que esta nueva oportunidad sea la definitiva. “Si sale bien, adelante, si sale mal, no pasa nada… pero va a salir genial”, terminaba diciendo.

Pareja con apoyo

Tiene un camino complicado por delante, pero con amor e ilusión, tiene más oportunidades de que todo salga bien. “Toda la vida mi vida ❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍😍😍 @tamara_gorro te amo mucho hermosa mía ❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍”, comentaba su marido en redes.

Desde luego, ya le han llegado los primeros apoyos al a pareja recién reconciliada.