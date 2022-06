Nuria Roca, Carlos Marco o Nia Correia mueren de amor con las fotos de Edurne y su familia de vacaciones

“☀️❤️ Family ❤️☀️”. Es lo único que ha escrito Edurne junto a la fotografía que ha publicado de su familia en la piscina. La cantante ha iniciado sus vacaciones con David DeGea y su hija Yanay y no han dudado en darse uno de los primeros chapuzones de la temporada.

Y parece que a la pequeña le gusta el agua por las risas que se echa mientras su madre la sujeta en brazos. Y queda claro que toman todas las precauciones para que la pequeña no sufra las quemaduras solares.

Yanay lleva puesta una camiseta de manga larga y una gorra de esas que previenen los rayos ultravioletas. Lo que está claro es que toman las medidas necesarias para que no sufra la piel de su única hija.

Tiempo de relax

Ahora que las competiciones deportivas han llegado a su fin, es el momento en el que los futbolistas se toman un descanso y de ahí que llegue la temporada de las bodas de estos deportistas y las imágenes idílicas de sus vacaciones. “Family ❤️”, es la única palabra que ha compartido el portero junto a las imágenes familiares.

En seguida su muro se ha llenado de corazones de todos aquellos que mueren de amor con esta familia como nosotros.

No han dado detalles de dónde están pasando sus vacaciones, pero tiene pinta de que es uno de esos lugares paradisíacos en los que es fácil desconectar. No es de extrañar que los tres muestren unas sonrisas tan amplias. Para ellos ha llegado el momento de desconectar y disfrutar de todo ese tiempo que no tienen siempre debido a las agendas de unos papis muy ocupados cada uno con sus respectivas profesiones.

Eso sí, no han desconectado del todo y han seguido la hazaña de Rafa Nadal en Roland Garrós y DeGea no ha dudado en felicitarle en sus stories.