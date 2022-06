Post Malone estrena nuevo disco y una colaboración con Doja Cat

Los seguidores de Post Malone tenían muchas ganas de que el rapero lanzase nuevo disco y, ¡por fin ha llegado! Tres años después de Hollywood Bleeding, llega su cuarto trabajo, Twelve Carat Toothace. Un álbum que, según el propio artista, tiene vida propia y sirve para mostrar quién es en realidad.

Twelve Carat Toothace es un disco de 14 canciones que incluye colaboraciones muy potentes con The Weeknd (One Right Now), The Kid Laroi (Wasting Angels), Raddy Rich (Cooped Up) y Doja Cat (I Like You (A Happier Song)). Todas ellas tienen sonidos muy característicos del rapero, mezclando el hip-hop, el R&B y el rap.

De One Right Now ya hemos podido disfrutar estos últimos meses cuando el rapero lanzó la colaboración con The Weeknd. Sin embargo, una de las canciones que más expectación y ganas había de escuchar era la que tenía Post Malone junto a Doja Cat... ¡Y no ha defraudado! El tema se llama I Like You (A Happier Song) y ya se pudo escuchar un pequeño adelanto en un directo que hizo en abril el artista.

Sin embargo, todo el mundo pensaba que la canción iba a llamarse Happy y, aunque, tiene parte de felicidad, no es su título exacto. Es un tema alegre que trata la fantasía de viajar a otro lugar con una persona, mientras se está en una relación con otras. Tanto Post Malone como Doja Cat cantan a este amor. Él pide auxilio, mientras ella le dice que le avise cuando esté libre.

Post Malone - I Like You (A Happier Song) w. Doja Cat [Official Lyric Video]

I Like You (A Happier Song) es una de las 14 canciones que completan Twelve Carat Toothace, el cuarto álbum de Post Malone. Aunque en cuatro años no ha sacado nuevo disco, sí nos ha deleitado con colaboraciones potentes como I DID IT, junto a DJ Khaled, DaBaby, Lil Baby y Megan Thee Stallion.

También, su vida ha estado muy marcada por la depresión que sufrió y de la que ha hablado abiertamente en Billboard: "Me mudé a Utah y he mejorado mucho mi salud mental. Ha sido muy bueno. Es algo que tenía que hacer porque Los Ángeles me estaba haciendo daño. Fue complicado, pero mereció la pena".

Además de la mejoría del rapero y el estreno de nueva música, Post Malone tiene otro motivo más para sonreír: va a ser padre primerizo. Su actual pareja, quien no ha aparecido en los medios de comunicación, está embarazada y este será su primer hijo. Aseguran estar muy felices por la noticia. ¡Felicidades!