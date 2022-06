‘Looking for paradise’, el dueto de Alejandro Sanz y Alicia Keys, en su Básico LOS40

Hay colaboraciones musicales que surgen y se materializan de forma muy sencilla, y eso solo ocurre cuando las dos partes se entienden a la perfección. Eso fue lo que ocurrió entre Alejandro Sanz y Alicia Keys, dos artistas que vieron que "existía magia" cuando se encontraron en Nueva York y se dispusieron a sacar adelante Looking for paradise.

Fue el primer single de Paraíso Express, y no solo fue Nº 1 de LOS40 a finales de 2009, sino que demás, se convirtió en el primer Nº 1 global de la cadena musical. Looking for paradise es un tema que no puede faltar en ninguno de los conciertos que el madrileño celebra desde entonces, y no faltó en el Básico LOS40 que ofreció en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en 2016.. Hemos querido recuperar este momento en el Mes de Alejandro Sanz en LOS40 Classic, y durante todo el mes de junio, publicaremos vídeos exclusivos con las mejores actuaciones del artista.

Los dos artistas ya se conocían años atrás, pero la casualidad los quiso reunir en Nueva York y propiciar la puesta en marcha de un proyecto musical entre ambos. Así lo explicaba Sanz en una de sus visitas promocionales a la radio: "Así es como nació la idea de hacer un dueto Alicia y yo, nos juntamos en Nueva York con unos amigos y entonces, improvisando, yo con la guitarra y ella cantando nos dimos cuenta que había un lugar común en la música donde nos entendíamos muy bien y existía esa magia, esa química y decidimos que teníamos que hacer una canción".

También se refirió al spanglish de la canción, que en un primer momento podría considerarse como un elemento extraño para el público, pero que ambos artistas consideraron un punto a favor. "Cuando escuchas un tema que está en español y en inglés, chirría un poquito, parece que se ha hecho como un 'corta y pega', ponen los trozos casi con calzador. Y aquí no se nota eso. Fluye constantemente la música, y fluye la letra, sin ningún tipo de problemas", decía el músico en LOS40.

Alejandro Sanz y Alicia Keys, durante la gala de los Grammy de 2009 en Las Vegas. / Ethan Miller/Getty Images

Un mes de vídeos de Alejandro Sanz

Entre los Básicos más emotivos en LOS40 se encuentra el que Alejandro Sanz nos regaló en el año 2006. Sin duda, un encuentro muy especial en el que el artista, además de presentar los nuevos temas de su álbum Sirope, repasó los mayores éxitos de su carrera. La cita se celebró en el Círculo Bellas Artes de Madrid y fue todo un acontecimiento.

Con Tony Aguilar como maestro de ceremonias, el cantante de Moratalaz empezó con los temas El silencio de los cuervos, A mí no me importa y Desde cuándo. Para seguir con un sentido Quisiera ser, No me compares o uno de sus grandes éxitos, el emotivo Amiga mía.

Recordamos este gran concierto dedicando el mes de junio a Alejandro Sanz, y estrenando cada día un vídeo en el que el músico interpreta uno de sus clásicos.

Además, puedes disfrutar de la playlist que hemos preparado con todos los temas que ha colocado en la lista de LOS40. Es el artista que más Nº1 ha conseguido, así que, la visita es obligada.