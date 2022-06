Aitana contesta a la petición que le hizo Tamara Gorro por redes sociales

Tamara Gorro ha conseguido que Aitana conteste a la petición que le hizo a través de sus redes sociales. La movilización de fans que ha tenido el video de la modelo ha hecho que Aitana le mande un video a Valeria, la sobrina adoptiva de Tamara que ha tenido una recaída de cáncer.

Todo ha comenzado por el llamamiento que hizo la extronista a través de su cuenta de Instagram, donde pedía a la cantante española que le mandase un video de ánimo a su “princesa”, que está pasando un mal momento por su enfermedad.

Lo definió como “petición urgente” para que todos sus seguidores ayudaran a que el mensaje llegara a la cantante favorita de la pequeña Valeria, quién llevaba unos días sin hablar. Con estas palabras publicaba Tamara en sus stories esta petición, "buenos días, hoy os quiero pedir algo sobre un tema importante y urgente. La princesa Valeria está pasando por un momento complicado, tiene que reunir fuerzas contra su enfermedad y tiene un deseo y os pido un deseo".

En mitad del video se ve cómo la niña se asoma a la cámara, pero al darle vergüenza hablar sigue la modelo: "Valeria no quiere hacerlo porque le da vergüenza. Valeria ama a Aitana. Aitana, Valeria te ama, y solo queremos que le mandes un beso, sabemos lo que queremos, queremos ir al concierto, pero no quedan entradas, pero no hay entradas, Valeria lo desea".

Con estas palabras, y cuando la pequeña desaparecía de plano, Tamara insistía en que quería que las imágenes llegasen a sus fans y que puedan acudir al esperado concierto de la cantante el 3 de septiembre en Barcelona.

La contestación de Aitana

Aunque poca gente lo veía probable, la cantante ha contestado al mensaje que las dos chicas le mandaron. Al principio habló por teléfono con Tamara Gorro por la noche y, al día siguiente, le mandó un video de ánimo a Valeria.

Tamara Gorro dándole las gracias a Aitana / Instagram Tamara Gorro

Todo esto en menos de 24 horas de la primera publicación, que se hizo por la recaída y el “momento delicado” que está viviendo la sobrina adoptiva de la modelo. Esta sabía que iba a ser un gran apoyo y una ayuda para la niña, una gran fan de la cantante que, desde que salió de Operación Triunfo, se ha entregado a sus fans.

Todo esto lo hemos sabido por la rápida actuación de Tamara al publicar lo que ha supuesto el video para la niña, “Aitana, gracias. Has conseguido que la niña, que está muy malita, cumpla su sueño, que sonría, que hable. Gracias, mi vida, por este gran detalle”.

Una historia con un final feliz gracias a la movilización que ha tenido el video y a la rápida actuación de Aitana en ponerse en contacto con ellas. Seguro que a la pequeña Valeria le ha llenado de energía y ha sido un gran motivo para seguir adelante.